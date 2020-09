Los dirigentes descartaron el 25 de septiembre y la probable vuelta del futbol queda para octubre

Los dirigentes de los clubes de primera división decidieron dejar atrás el 25 de septiembre como fecha probable del retorno del campeonato y se pusieron por delante el siguiente mes de octubre para hacerlo, aunque sin fechas alternativas, ya que el aumento de contagios de coronavirus remite absolutamente a una autorización de las autoridades sanitarias nacionales para la vuelta a las competencias.

La reunión de Comité Ejecutivo, según indicaron fuentes afistas, también dispuso que las definiciones de los campeonatos de ascenso no se concreten antes del 1 de noviembre, y en caso de ser eso posible, que no finalicen más allá del 31 de enero del año próximo.

La fecha concreta del comienzo de la competencia de la flamante Liga Profesional de Fútbol (LPF) quedará resuelta cuando se concrete una reunión prevista entre el presidente de AFA, Claudio Tapia, y el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que se concretaría próximamente.

De cualquier manera, el incremento de casos de Covid-19 también tuvo lugar en las últimas horas en varios clubes de primera división y también de la Primera Nacional, que volvió a los entrenamientos el pasado jueves y en algunos equipos, como Brown, de Adrogué, debieron suspenderse al día siguiente, tras registrarse cuatro contagios.

Lo mismo sucedió hoy en primera división con Argentinos Juniors, que detectó seis casos en su plantel, pero las dudas surgen por doquier y alcanzan también a la competencia internacional.

Por ejemplo en cuanto a las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, que deben empezar dentro de exactamente un mes, el 8 de octubre, más allá de la ratificación de la Conmebol, el próximo lunes habrá otra reunión para determinar si se reconfirman esas ventanas de octubre y noviembre.

La UEFA les recomendó a los clubes europeos no cederles sus futbolistas a las selecciones de otros continentes si por caso se hubieran pactado amistosos internacionales para la fecha FIFA en curso, pero si esto se mantiene para la de octubre (8 y 13), una medida así impactaría de lleno en los seleccionados sudamericanos y entraría en colisión con las disposiciones de la mencionada FIFA.

Y en el medio está la Copa Libertadores, que dará comienzo a la tercera fecha de la fase de grupos el próximo martes 15 del corriente, con algunos asteriscos importantes en el caso de los representantes argentinos, por caso Boca Juniors, con 22 futbolistas contagiados.

"No va a pasar nada si a Boca le va mal en la Libertadores. Acá hay que ser muy cautelosos con los atletas que tienen Covid-19. La famosa burbuja no existe. Ese es un término que no tiene sentido", le confió hoy a Fox Sports el director médico del club "xeneize", Guillermo Bortman.

Boca, junto a River Plate, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre estarán jugando el mismo jueves 17 de este mes en la reanudación de la Libertadores. "Acá es más importante la falta de terapistas que si se puede jugar o no la Copa", advirtió el facultativo.

Las vuelta a los entrenamientos en los equipos de primera división se produjo el pasado lunes 10 de agosto en la mayoría de sus 24 equipos, mientras que en las restantes categorías solamente se puso en marcha la Primera Nacional.

Y para el fútbol del interior, Federal A y Regional Amateur, las chances de volver a competir este año se reducen cada vez más, tal como lo dejó entrever el presidente del Consejo Federal y flamante tesorero de AFA, Pablo Toviggino, al anunciar que ya "un centenar de ligas del interior decidieron suspender sus campeonatos de 2020".

La falta de competencia anula obviamente también la realización de partidos amistosos que los clubes de primera división habían empezado a planificar para el próximo fin de semana, cuando todavía se avizoraba al 25 de septiembre como fecha de retorno de la actividad oficial.

"La verdad que jugar partidos amistosos y no empezar el campeonato es algo que no tiene ningún sentido", disparó hoy en TyC Sports el presidente de Talleres, de Córdoba, Andrés Fassi.

Las fechas iniciales que se plantearon como alternativa al 25 de septiembre eran el 9 o 16 de octubre, algo "a priori" bastante poco oportuno teniendo en cuenta que se estaría en medio de la fecha FIFA en que Argentina estaría recibiendo a Ecuador en cancha de Boca Juniors (el jueves 8) y visitando a Bolivia (el martes 13), aunque seguramente no afectaría a ningún equipo local porque justamente ante la falta de competencia el seleccionador Lionel Scaloni no convocaría a futbolistas del ámbito local.