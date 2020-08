Gerardo Morales: "Los bancos y los supermercados contagian más que los comercios"

Luego de haberse recuperado del coronavirus, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, volvió a encabezar anoche la conferencia del Comité Operativo de Emergencias (COE) local, que suele presidir, donde hizo hincapié en el avance de la pandemia en el país y reiteró su postura respecto al funcionamiento de los comercios.

"Le dije al Presidente y al conjunto de los gobernadores, que los comercios contagian menos que los bancos. No estoy pidiendo que se cierren. Pero en verdad, los bancos y los supermercados contagian más que los comercios. Los protocolos que ha establecido la Cámara de Comercio y Servicios, por lo menos en Jujuy, son muy rigurosos", expresó.

Tal como le transmitió al presidente Alberto Fernández y a mandatarios provinciales tras una reunión virtual, el mandatario provincial agregó: "Habrán visto como se está complicando la situación en todo el país. He tenido videoconferencia con el Presidente, con muchos gobernadores y este camino ya lo recorrimos. Pedían terapistas muchas provincias. Es una situación que nos va a tocar a todos. Los problemas que hemos tenido, seguramente van a servir como experiencia".

Morales se refirió a la necesidad de aumentar médicos en la provincia para la atención de pacientes con Covid-19 y puntualizó que realizará un viaje a Buenos Aires para reunirse con Fernández. Afirmó que más allá de la reunión, la intención será hablar con colegios profesionales de la Capital Federal, a fin de incorporar médicos clínicos para telemedicina en Jujuy.

A su vez, se mostró preocupado por el funcionamiento de las obras sociales locales, respecto a la atención sobre afiliados con contagios. "Me quiero reunir con cada una de las obras sociales esta semana. Hay algunas que han respondido a la pandemia, otras que no. No quiero hacer generalizaciones, pero sí necesito saber cuál es el plan que tienen para atender a sus afiliados, que son los que les aportan", dijo.

El ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, remarcó los operativos de detección de casos de Covid-19 que se están realizando en los distintos departamentos. Y desmintió que Nación haya enviado $1000 millones en efectivo a la provincia, por el supuesto de versiones que circulaban sobre ello.

"Si ustedes ven la página del Ministerio de Salud de la Nación, lo que ha recibido Jujuy son casi $178 millones, que tiene que ver con una asistencia de los programas nacionales Proteger, Redes y Sumar. Sí tuvo un aumento sustancial respecto al año pasado, pero lo reciben todos", señaló Bouhid.

"Es importante saber que Jujuy no ha recibido todo en efectivo, sino también en especies de insumos. El gobierno provincial es el que ha puesto casi $1000 millones en elementos de protección, equipamiento médico, infraestructura en hospitales, respiradores [.]. Que se sepa también cómo se puede tergiversar una noticia, cuando en realidad siempre hemos agradecido el apoyo de Nación, pero no hubo tal ayuda en efectivo", añadió.

La provincia permanece dividida en zonas amarillas y rojas, respecto a la incidencia de la pandemia. Las áreas rojas comprenden las localidades de la capital provincial, Palpalá, Perico, Libertador General San Martín, Caimancito, Yuto, Calilegua, Chalicán y Fraile Pintado. A ellas se suman La Quiaca, por la cantidad de casos, junto a los departamentos de Ledesma y San Pedro. Sin embargo, a pesar de encontrarse en fase 1, en varias partes se mantendrá la flexibilización de actividades comerciales y deportivas.

Hasta el momento, se registraron 7912 casos de contagios, 230 fallecidos y 5062 pacientes recuperados.

La Nación