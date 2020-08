Bomberos Voluntarios fueron homenajeados en la Cámara de Senadores

Abilés destacó la tarea que realizan estos hombres y mujeres que sin un ingreso fijo defienden propiedades, campos y animales. “Tenemos que concientizar y concientizarnos que hay que andar jugando con fuego, no hay que provocar incendios y que no es momento de quema de pastizales porque “ponemos en riesgo la vida de cientos de personas que después no se recuperan”, sostuvo.

La legisladora llamó a la reflexión “a todos los ciudadanos que transitan por nuestra provincia y, a veces, inconscientemente tiran un fósforo, prenden un fuego, hacen un ‘asadito’”, porque las consecuencias se ven después.