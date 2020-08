González García: “Hemos logrado un éxito extraordinario, nos fue menos mal que al resto”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García calificó como “un éxito extraordinario” la cuarentena y consideró que “nos fue menos mal que al resto”.

Luego de 145 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Gobierno informó este martes un récord de víctimas fatales de coronavirus: 241. En tanto, el número de infectados sigue estando por encima de los 7 mil casos diarios.

En diálogo con la TV Pública, el ministro Ginés González García aseguró que no le agradan las medidas de confinamiento, pero que sirvieron para reforzar el sistema sanitario. “Hemos logrado un éxito extraordinario, que tiene que ver con que nos fue menos mal que al resto”, destacó. Y enseguida comparó: “Hoy somos unos de los tres países de América que tiene menos mortalidad con respecto a la cantidad de casos”.

Sin embargo, admitió que “claramente empieza a haber una situación sociológica de cansancio, de enojo”, aunque en ese sentido también apuntó a la oposición: “A veces hay un poco de especulación política, de decir que esta no era la mejor alternativa sin decir cuál era”.

“Claramente no nos gusta este trabajo del encierro, de instar a que la gente tenga conductas que en el fondo son difíciles como estar aislado, solo, salir poco y solo lo necesario. Pero es lo más efectivo, por eso a nosotros nos ha ido tan bien”, insistió. Y una vez más llamó a “no perder ese enorme capital, ese esfuerzo que hemos hecho con todos los argentinos, por esta situación que estamos verificando últimamente de mucha desobediencia, de individualismo, de ‘esto ya pasó‘”, “Esto no pasó ni en el mundo ni en Argentina”, insistió.

“La pandemia está, existe y seguirá existiendo hasta que no tengamos vacuna, pero podemos disminuir las consecuencias mortales. Lo estamos logrando y muy bien, sería terrible perder lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que hacer fuerza un poco más de tiempo”, insistió sobre el confinamiento como principal medida de prevención.

De cara a la definición sobre cómo continuará la cuarentena, respondió entre risas: “Es la pregunta del millón. La decisión no la tomo yo, la toma el Presidente, pero el análisis lo hacemos con las cifras del último día. No vemos una tendencia descendente ni una variación a favor, entonces creemos que realmente tendríamos que seguir aplicando esto o algunas otras medidas. Pero no lo puedo decidir yo, ni lo puedo decir yo”.

En otro fragmento de la entrevista, volvió a criticar la gestión de Cambiemos en general y en particular de su antecesor, Adolfo Rubinstein: “El Ministerio no estaba, no solo había sido reducido a secretaría, no tenía presupuesto, tenía deudas, suspendió la compra de vacunas, fue degradado y devaluado permanentemente. Admito todas las opiniones, pero me parece no ético de un antiguo ministro no comportarse en una situación de emergencia como nos estamos comportando, empezar a decir que la cuarentena no sirve, que hay que hacer otra cosa. Miremos lo que le pasó al mundo cuando salió de la cuarentena de la manera que pregonan algunos”. “Fue un mal ministro y un peor ex ministro”, sentenció sobre Rubinstein.

Con respecto a Mauricio Macri, lo criticó por haberse ido del país en el peor momento de la pandemia “con todo lo que estamos sufriendo los argentinos” y declaró: “Me siento avergonzando como argentino que haya sido presidente, más allá de que no lo voté”.

Además, el ministro de Salud de la Nación se refirió al reciente anuncio de la vacuna de origen ruso y le restó optimismo, ya que “no cumplió la fase 3″. “Lo único que ha demostrado es que no es perjudicial, pero para decir que hace bien hay que trabajar en muchos más casos y mucho más tiempo”, explicó. Y en la misma dirección, comentó que se comunicó días atrás con la Embajada rusa, pero no precisaron información. “Muchos anuncios tienen un sentido geopolítico”, opinó.

Por otra parte, el titular de la cartera de Salud destacó: “De las seis vacunas que estaban en fase 3, Argentina está negociando con tres de esas firmas, por si alguna no sale bien o no alcanzan las vacunas de ese proveedor. Estamos muy firmes en negociaciones con proveedores para que Argentina tenga la vacuna pronto y para que tengamos la posibilidad de transferencia tecnológica, o sea la producción local de la vacuna”. Así, el Ministro se mostró optimista para que esté disponible “en el primer trimestre del 2021“ para salir de esta terrible situación.