IFE ANSES Agosto: oficializaron las fechas del tercer pago del bono

El gobierno nacional oficializó un nuevo pago de $10.000 del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que comenzará a cobrarse en agosto próximo, a través del decreto 626/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial. Vale aclarar que ya no se aceptan nuevas inscripciones para cobrar este beneficio.

Así, quedó institucionalizada la decisión anunciada la semana pasada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que a partir del 10 de agosto comenzará a pagarse la tercera ronda del IFE a los casi 9 millones de beneficiarios, que representa cerca de dos tercios del total de hogares de la Argentina, que fueron aceptados para cobrar las dos primeras tandas del bono extraordinario de $10.000.

El IFE está destinado a cuidar en materia económica y social a las familias de los sectores más vulnerables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria creada por el coronavirus

Si bien el cronograma de pagos aún no fue confirmado en su totalidad, el primer grupo en cobrar el tercer IFE serán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

IFE, tercer pago: cronograma de cobro junto a la AUH y AUE

DNI con terminación en 0: lunes 10 de agosto.

DNI con terminación en 1: martes 11 de agosto.

DNI con terminación en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI con terminación en 3: jueves 13 de agosto.

DNI con terminación en 4: viernes 14 de agosto.

DNI con terminación en 5: martes 18 de agosto.

DNI con terminación en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI con terminación en 7: jueves 20 de agosto.

DNI con terminación en 8: viernes 21 de agosto.

DNI con terminación en 9: lunes 24 de agosto.

Como el lunes 17 de agosto es feriado por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, los pagos para los documentos finalizados en 5 continuarán el martes 18.

A diferencia de los últimos dos pagos de ese bono en los que hubo varias formas para cobrarlo, la suma de $ 10.000 del tercer IFE será depositado en forma íntegra a través de cuentas bancarias a todos los beneficiarios, ya que el organismo dirigido por Fernanda Raverta realizó un trabajo de bancarización intensiva en las últimas semanas.

Requisito para cobrar el IFE

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con residencia legal en el país no inferior a dos años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Ni la persona que solicita el IFE ni ningún miembro de su grupo familiar deben percibir ingreso alguno proveniente de: a) trabajo en relación de dependencia, público o privado; b) ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; c) prestación por Desempleo; d) jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e) planes sociales, salario social complementario, programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

¿Cómo cómo ingresar al aplicativo del Ingreso Familiar de Emergencia?

Para consultar estado del cobro se debe ingresar a la pagína https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga. Si bien en la primera tanda existió la posibilidad de percibir el beneficio por Correo Argentino, Código Red Link o Banelco, desde la segunda ronda todos los beneficiarios cobraron o cobrarán a través de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada a una cuenta bancaria con el objetivo de hacer el proceso más rápido, eficiente y seguro.

La Nación