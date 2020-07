Imputaron al ex ministro Aranguren por presuntas irregularidades en el aumento del precio del gas

El ex ministro de Energía Juan José Aranguren y ex funcionarios de su área fueron imputados penalmente para ser investigados por las presuntas irregularidades en el aumento del precio en la comercialización del gas que fue afrontado por los usuarios, lo que podría configurar un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Aranguren y otros siete ex funcionarios a instancias de una denuncia que presentó el actual titular del ENARGAS, Federico Bernal.

Para iniciar la causa el fiscal solicitó las primeras medidas de prueba. Junto con Aranguren también fueron imputados Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente del ENARGAS; Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, ex directores del ENARGAS; Marcos Pourteau, ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales del ENARGAS.

El hecho que se investigará se inició en noviembre de 2017 cuando el Ministerio de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS ) y establecer por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares. Según la denuncia ese tipo de contrarios fue “inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.

En octubre de 2018 el Ministerio, ante la devaluación del peso, buscó variar el valor del tipo de cambio para que fuera pagado por los usuarios y en cuotas y la diferencia abogada por el estado nacional. “Las propias distribuidoras al momento de exponer sus pretensiones de traslado de diferencias habían propuesto para su recupero un plan de 24 cuotas y el ENARGAS había promovido el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en 24 cuotas, incumpliendo las obligaciones legales del Ente”, explicó el fiscal.

Así, el Estado Nacional habría asumido mediante el decreto 1053/2018 “el pago de $ 24.524.715.128,43 correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período”.

Con esa imputación, la Fiscalía pidió medidas de prueba para avanzar en la causa que fueron resoluciones tanto del ENARGAS como del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además al ENARGAS se le requirió “un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PITS a partir del año 2016″.

El ex ministro Aranguren afronta otras causas en la justicia federal. La más importante es la de compra de gas a Chile a la petrolera Shell, de la que Aranguren fue su máximo directivo antes de asumir como funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

Ese expediente Aranguren había sido procesado por el juez federal Luis Rodríguez por negociaciones incompatibles con la función pública. También la entonces titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, por encubrimiento y abuso de poder por no haber objetado el conflicto de interés. Pero luego la Cámara Federal revocó esa decisión y les dictó la falta de mérito, lo que implica que seguirán bajo investigación, y ordenó una serie de medidas de prueba.

