Juicio a CFK por la obra pública: la semana que viene se hará una prueba técnica para la reanudación

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que juzga a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las presuntas irregularidades en el caso de la obra pública hará la semana que viene una prueba técnica para testear el funcionamiento de la plataforma digital con la que se reiniciará el proceso, suspendido desde marzo por la pandemia del coronavirus.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal hará la prueba el próximo martes a las 15 hs. Así se lo notificó a todas las partes del proceso -Fiscalía, querellas y defensas- que ya pusieron en conocimiento los datos de contacto desde donde harán la videoconferencia.

El objetivo de la prueba es analizar cómo funciona el sistema o si presenta alguna falla. Eso ocurrió en el caso del juicio oral por lavado de dinero al empresario Lázaro Báez. El juicio se buscó reanudar en tres oportunidades pero el sistema presentaba problemas de imagen o sonido y se perdía la inmediatez que requiere todo juicio. La última prueba salió bien y el proceso se reanudará la semana que viene.

El TOF 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, decidieron reanudar el juicio con un sistema mixto. Los magistrados, los empleados del tribunal y los testigos -que esa es la etapa en la que se encuentra el proceso- estarán en una de las salas de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. Mientras que el fiscal Diego Luciani, las abogados de las querellas de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las defensas de los 13 acusados lo harán a través de una plataforma virtual.

La plataforma digital que se usará es “Jitsi” y pertenece al Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la administración del Poder Judicial. “Verificado que sea el correcto funcionamiento de la plataforma digital, se habrá de fijar fecha y hora para proceder a la reanudación formal del debate oral de la presente causa, informándose oportunamente la prueba a producirse en la primera audiencia y el sistema que se implementará para garantizar la publicidad del debate”, indicó el tribunal en su resolución. Antes de la suspensión del juicio había quedado pendiente la declaración como testigo de Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional que presentó la denuncia penal que dio inicio a la causa.

En el caso de obra pública se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación esas irregularidades fueron el pago de sobreprecios para obras que no se terminaron y la falta de antecedentes técnicos para acceder a los trabajos.

Además de Cristina Kirchner y Báez están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de Santa Cruz. Los imputados son 13.

El proceso comenzó en mayo del año pasado y a fines de marzo se suspendió cuando comenzaron a regir las medidas sanitarias por el coronavirus que en el Poder Judicial impidieron la circulación y presencia de gente en los tribunales. Ante la continuidad del aislamiento el fiscal Luciani pidió la reanudación del proceso de manera virtual o con un sistema mixto en el que se respeten las medidas sanitarias.

Algunas defensas se opusieron a la reanudación del juicio. Plantearon que el sistema de videoconferencia viola el derecho de defensa ya que, entre otros aspectos, impide la inmediatez que todo proceso requiere y que puede presentar problemas de conexión o de seguridad. El tribunal rechazó los planteos.

Ante el reinicio del juicio, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, pidió que sea transmitido por internet para que quede garantizada su publicidad y pueda acceder toda la persona que quiera ya que por las medidas sanitarias el público no podrá ir a la sala de audiencias.