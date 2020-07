Cansado del aislamiento, Bolsonaro quiere hacerse un nuevo test para saber si aún tiene coronavirus

Si bien adelantó que espera reanudar su rutina normal la próxima semana, advirtió: “Necesito saber si todavía tengo el virus. Mientras no esté libre del virus, me quedaré aquí".

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que este martes se realizaría un nuevo test PCR para comprobar si aún tiene coronavirus porque se siente bien y no soporta estar en su casa, pero hasta esta noche no se había informado si efectivamente se lo hizo ni el eventual resultado.

"Me realizaré otra prueba de PCR para ver si todavía tengo el virus; la respuesta debería salir en unas pocas horas, espero el resultado porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa; me siento bien", sostuvo anoche en una entrevista telefónica con CNN Brasil.

El mandatario dijo que en ningún momento sintió falta de aliento ni pérdida del gusto, y que después de haber registrado 38 grados de fiebre el lunes 6 de julio, su temperatura se mantuvo estable y no volvió a subir.

Bolsonaro, de 65 años, informó el martes pasado que había dado positivo en la prueba de Covid-19 a la que había sido sometido, durante una entrevista con canales de TV en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

Según informó, ni bien se enteró de su infección comenzó un tratamiento con cloroquina, una droga para la malaria que no se recomienda para el coronavirus, y con el antibiótico azitromicina.

El presidente fue duramente criticado por minimizar la gravedad del coronavirus, al que varias veces calificó de "gripecita" pese a que la enfermedad ha hecho estragos en el país a su cargo.

Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia detrás de Estados Unidos, contabilizaba 1.931.204 casos confirmados de coronavirus (43.245 en las últimas 24 horas) y 74.262 muertes por la enfermedad (1.341 hoy), reportó esta noche el Ministerio de Salud.