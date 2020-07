"Por cada caso de coronavirus habría que rastrear a 80 contactos", asegura una ONG 

Por cada persona confirmada con coronavirus habría que rastrear, aislar y testear un promedio de 80 contactos con o sin síntomas para asegurarse la contención del virus, indicó a Télam Zacarías Bustos, representante en la Argentina de Endcoronavirus, una organización impulsada por investigadores del New England Complex Systems Institute (Necsi) de Estados Unidos.

"Por cada persona confirmada habría que testear entre 80 y 100 contactos estrechos tengan o no síntomas, y, si el sistema de salud no permite hacer esa cantidad de testeos, entonces hay que aislarlos preventivamente. Esto no significa que no haya que testear; lo que decimos es que, si un país o región supera su capacidad de testeo, debería aislar aunque no tenga la confirmación", señaló a Télam Bustos.

La cantidad de contactos estrechos surge como promedio de cálculos que el físico estadounidense Yaneer Bar-Yam, especialista en pandemias, realizó sobre la base de información de todo el mundo.

Creada por Bar-Yam, Endcoronavirus está conformada por científicos del NECSI junto a otros de la Universidad de Harvard y del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y a cinco mil voluntarios de diferentes nacionalidades.

Al ingresar a la página (www.endcoronavirus.org), la organización ofrece una especie de semáforo de países con los gráficos correspondientes de la curva epidemiológica.

Los que están en verde, son aquellos que ya no tienen nuevos casos de Covid-19 por día (o muy pocos), como China, Cuba, Finlandia o Uruguay; los que están en amarillo, son los que están a punto de lograr aplastar la curva -como Italia, Alemania, Francia o España-; y los que están en rojo, son los que necesitan seguir tomando medidas -como la mayoría de los países de América Latina, incluida la Argentina-.

Endcoronavirus elabora un mapa de la Argentina, que publica dos o tres veces por semana, en el que se puede cliquear y conocer la situación de cada provincia y de cada municipio con la curva de casos de los últimos 14 días. A ese mapa lo construyen en el NECSI a partir de información de acceso público.

"Es muy destacable eso de la Argentina: los datos están disponibles y no los demoran en publicar", sostuvo y añadió que, "en la configuración de ese mapa, colaboran también científicos argentinos como Jorge Aliaga, Rodrigo Quiroga y Soledad Retamar".

Fuente: Telam