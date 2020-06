Administrativos vuelven a las escuelas el jueves

Alberto Salim, secretario de Prensa de SITEPSA, informó que la sección administrativa de los establecimientos comenzará a funcionar bajo protocolo este próximo jueves. Advirtió, en tanto, que algunas escuelas no están en condiciones de volver a abrirse ya que no cuentan con agua.

Por Aries, el secretario de Prensa de SITEPSA, Alberto Salim, indicó que el sector educativo viene manteniendo reuniones periódicamente con funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia para discutir la confección de un protocolo de retorno a clases.

En este sentido, explicó que, como primera medida hacia la ‘normalización’, se autorizó el regreso de la parte administrativa de las escuelas ya que, por un lado, padres y tutores necesitaban papeles de los alumnos para poder tramitar asignaciones.

Por otro lado, los estudiantes que terminaron el año pasado y quedaron con materias pendientes se mostraban preocupados por el acceso al nivel educativo superior; y es que muchos tienen inscripciones precarias en el nivel terciario, apuntó Salim.

Así las cosas, el dirigente educativo aseguró que con la reapertura de los establecimientos viene también la preocupación por el estado de los mismos.

“Solo van a abrir las escuelas que están en condiciones; en el interior hay muchas escuelas donde no funcionan los baños y no tienen agua”, disparó, y añadió que desde el mismo gobierno provincial no pudieron asegurarles que el 100% de los establecimientos estén en condiciones.

“El jueves se abrirán las escuelas y veremos cuantas son; eso va a desnudar la realidad que tenemos en la educación”, finalizó Salim.