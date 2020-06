El serbio Djokovic tiene coronavirus

Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, informó este martes de que dio positivo en el test de la COVID-19 al que se sometió el lunes en Belgrado, luego de negarse en un primer momento a hacerse los controles.

Su contagio sucedió en marco del Adria Tour, un certamen que organizó el propio Nole, en plena pandemia y en el que no se respetaron las medidas dispuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener a la enfermedad: no se utilizaron barbijos, no se respetó el distanciamiento social, se jugó a estadio lleno y encima circularon videos de algunas fiestas entre los jugadores.

Además del Djokovic, su esposa Jelena dio positivo, no así sus hijos. En tanto, ya se habían confirmado previamente los contagios del búlgaro Grigor Dimitrov, del serbio Viktor Troicki y su mujer, quien está embarzada.