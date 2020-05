Protesta en la Panadería Social de la Municipalidad por falta de pago

Salta 20 de mayo de 2020

Trabajadores de la Panadería Social del municipio llevan adelante una protesta porque todavía no cobrar, no tiene respuesta alguna a la falta de pago, y esto lo lleva a pensar que en junio directamente no contarán con el salario.