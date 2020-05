La Embajada de Suecia le contestó a los dichos de Alberto Fernández: “Es difícil hacer comparaciones”

La controversia por la comparación entre Suecia y la Argentina y la forma de encarar la lucha contra el coronavirus​ sigue dando que hablar. Breve cronología: Alberto Fernández puso el viernes pasado al país escandinavo como un ejemplo de lo que no hay que hacer, repasó sus estadísticas y fue crítico. Sus dichos tuvieron repercusión global. Este lunes, la Embajada sueca en la Argentina lanzó un comunicado aclaratorio sobre el escenario que enfrentan en aquel país. "Durante los últimos días la Embajada de Suecia ha notado interés sobre la forma en la que Suecia está combatiendo el nuevo coronavirus. Por eso acompañamos a continuación un texto explicativo al respecto", arranca el comunicado.

Sigue: "El objetivo de las medidas de contención de Suecia del brote del coronavirus es el mismo que en otros países – salvar vidas y proteger la salud pública. Nos enfrentamos con los mismos desafíos y hacemos uso de instrumentos similares a otros países – fomentamos el distanciamiento social, protegemos a los grupos vulnerables y a los de riesgo, realizamos testeos y reforzamos nuestro sistema de salud. El objetivo es aplanar la curva de contagios y evitar que el sistema de salud se sobrecargue".

El texto explica que las medidas tomadas en Suecia consisten en una combinación entre legislación y recomendaciones sanitaria. "El Gobierno de Suecia -dice- ha impuesto el cierre de fronteras, suspensión de clases en escuelas secundarias, prohibición de visitas a geriátricos y eventos de más de 50 personas. Instamos a que las personas que presentan síntomas de Covid-19 no vayan a trabajar, lo cual es posible a través de un seguro de salud extendido".

Después va directo al asunto que generó mayores interrogantes y que le dieron popularidad global al llamado "caso sueco". "Las medidas de Suecia difieren de otros países solamente en tres aspectos: nosotros no hemos impuesto un aislamiento social, preventivo y obligatorio, no hemos impuesto el cese de la actividad comercial a algunas empresas y no hemos cerrado jardines de infantes ni escuelas primarias".

Pero aclara que la vida en Suecia no continúa como de costumbre y que la economía sueca se vio fuertemente afectada por la pandemia. "Se espera un ascenso dramático del desempleo", asegura el texto.

Según el comunicado oficial, una parte importante de las medidas de prevención de Suecia consiste en proporcionar a los ciudadanos información confiable que los ayude a asumir la responsabilidad de su propia salud. La base de esto es la confianza mutua entre las autoridades estatales y los ciudadanos que se ha ido construyendo a través del tiempo. A modo de ejemplo, la administración de las vacunas del calendario infantil sueco es opcional y ha alcanzado una cobertura de vacunación del 97% entre los niños de Suecia.

"La decisión de mantener abiertos sectores de la sociedad -explica- está basada en consideraciones de salud pública en lugar de intereses económicos. Mantener las escuelas abiertas tiene, por ejemplo, efectos positivos en la salud infantil y permitir que las personas trabajen es positivo para la salud pública. Estas medidas también fortalecen la igualdad de género".

Y finalmente apunta a los dichos del presidente argentino: "En esta situación, es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países. Suecia tiene tasas de mortalidad por Covid-19 más altas que algunos otros países que han impuesto la cuarentena, y más bajas que otros que también han impuesto la cuarentena".

"Esta es una nueva enfermedad y pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor. En Suecia estamos aprendiendo, por ejemplo, que hay una necesidad de proteger los geriátricos de manera más efectiva. Siempre estamos abiertos a dialogar con otros países para que podamos aprender unos de otros", concluye.

