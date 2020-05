Feriantes reclaman la vuelta al trabajo

“Ya no podemos más. Necesitamos trabajar, no queremos pasar por arriba del gobierno de nadie pero la situación no da para más”, sostuvo la referente.

Sostuvo que los feriantes han esperado un tiempo prudencial pero que la situación económica es apremiante y que se agotan los recursos para pagar el predio donde alquilan, más allá de los servicios que – aseguró – les continúan cobrando a pesar de que no están trabajando.

“Pagamos 70.000 pesos mensuales y ya llevamos dos acumulados”, indicó.

Silva, para concluir, aseguró que el pedido de reapertura lo vienen realizando hace dos semanas y que, de lograrlo, garantizarán un protocolo sanitario para sus tareas, esto es, permitir solo el ingreso de 40 personas en simultáneo y, por puesto, un solo vendedor.