Diputados pedirá el juicio político de tres jueces que liberaron presos

l titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentará un pedido de juicio político a tres jueces de la provincia de Buenos Aires por haber liberado a presos, en el contexto de excarcelaciones y prisiones domiciliarias ante el avance del nuevo coronavirus. La noticia se conoció anoche, a pocas horas del masivo cacerolazo en distintos puntos del país.

Tal como había anticipado, el presidente de la Cámara de Diputados, con una posición más dura que la que sostiene el Poder Ejecutivo, había dicho que algunos jueces están actuando "de una manera absolutamente irresponsable" y que, por dicho motivo, podrían ser sometidos a juicio político al no informar previamente a la víctima sobre la liberación.

Días atrás, en declaraciones a radio La Red, Massa explicó que la obligación de notificar a la víctima está prevista en la ley. Dijo que había jueces que lo estaban haciendo, pero que otros, de manera "absolutamente irresponsable", estaban incumpliendo esta obligación.

Según trascendió, el juicio político lo pedirá la oficina de las víctimas de Diputados que depende de Massa. Se trataría de jueces pertenecientes a tres departamentos judiciales: San Isidro, Bahía Blanca y Lomas de Zamora.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, opinó más temprano al respecto. "A mí no me gusta que salgan los asesinos a la calle, ni los violadores, y al Presidente tampoco. Somos gente de criterio, entendemos a las víctimas. Pero tampoco magnifiquemos las cosas porque estamos en un momento muy delicado. Es un tema judicial, tienen que ser cautelosos los jueces, muchos lo son, otros no, algunos se pueden equivocar", justificó la ministra.

También, Losardo calificó de "injusto" que se responsabilice al Poder Ejecutivo de esta medida, cuando se trata de una decisión del Poder Judicial. "Cada uno es responsable de sus actos y por eso está la división de poderes", concluyó.

