"No queremos convertirnos en una Argentina”, aseguró el ministro de Economía de Bolsonaro

Respaldado por el presidente Jair Bolsonaro, el ministro de Economía Paulo Guedes dijo que Brasil no quiere convertirse en una Argentina ni en una Venezuela y por eso seguirá por el camino de la prosperidad, abriendo su economía en un marco de estabilidad fiscal.

Guedes participó de una reunión junto a Bolsonaro y otros ministros, en la que recibió el pleno respaldo del mandatario, cuyo gobierno se encuentra debilitado tras la renuncia del jefe de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, el popular ex juez Sergio Moro.

“Brasil va a sorprender al mundo”, dijo Guedes tras la reunión, en referencia a lo que será la recuperación económica del país tras la pandemia del nuevo coronavirus.

En referencia a un embrionario plan llamado Pro-Brasil, anunciado la semana pasada por militares del gobierno para el fomento estatal del crecimiento de la economía y al que Guedes se opone, el ministro indicó que se trata apenas “de estudios en el área de infraestructura y construcción civil”.

Y agregó: “Ahora, va a ser dentro de los programas de estabilidad fiscal nuestra. Nosotros no queremos convertirnos en una Argentina, no queremos convertirnos en una Venezuela. Estamos en otro camino, el de la prosperidad, no en el camino de la desesperación”.

En ese sentido, dijo Guedes, “Brasil va en camino de la prosperidad, vamos a aumentar los salarios con aumento de la productividad, estamos privatizando, abriendo la economía y aumentando las inversiones”.

Bolsonaro, en diálogo con periodistas, dijo que Guedes es “el hombre que decide la economía" en Brasil.

“Él nos da el norte, nos da las recomendaciones y lo que nosotros realmente debemos seguir”, aseguró el presidente.

Clarín