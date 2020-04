Las entidades industriales del NOA y el NEA piden una audiencia al presidente Alberto Fernández

La referente dijo que la reactivación va a costar porque tanto el NOA como el NEA son regiones relegadas y que con anterioridad a la pandemia se venía solicitando medidas diferenciales patronales e impositivas.

“Estamos solicitando en UNINOA con la gestión del presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, un diferimiento del pago de los aportes y contribuciones para destinar esos fondos a reactivar el capital de trabajo e inyectarlo a nuestras empresas”, dijo Bibini.

La presidenta remarcó que “se ha cortado la cadena de pago y que no hay financiamiento inmediato de los bancos y algunos industriales no califican con los requisitos o no están en condiciones de devolver los créditos porque no están trabajando”.

Finalmente, Bibini recordó que la Unión Industrial del NOA, ya se había reunido con Alberto Fernández durante la campaña electoral y que el ahora presidente “se había comprometido en un tratamiento diferencial para la región”.