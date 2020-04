Coronavirus en la Argentina: "Seguimos con parámetros estables", dijo Carla Vizzotti

"Seguimos con parámetros estables ", así lo sostuvo Carla Vizzotti , secretaria de Acceso a la Salud, esta mañana en el reporte diario sobre la situación sanitaria por el coronavirus covid-19 . "Hay 127 personas en terapia intensiva y sigue aumentando el número de recuperados", añadió la funcionaria.

Por otra parte, aseguró que el porcentaje de positividad sigue disminuyendo. "Lo que no tenemos que hacer es pensar que ya ganamos y que no hay que redoblar el esfuerzo porque estamos en un momento bisagra donde administramos el aislamiento", señaló. Y agregó: "La medida de prevención más importante es que si tenemos síntomas no los desestimemos".

El informe completo:

El total de casos confirmados en Argentina es de 2.758, de los cuales 129 fallecieron. Respecto a los confirmados, 851 (31%) son importados, 997 (36,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 474 (17,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Del total de casos (2.758), el 48,9% son mujeres y el 51,1% son hombres.

A la fecha, el total de altas es de 685 personas.

Ayer fueron realizadas 2.292 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 30.942 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 681,9 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta ayer es de 23.796 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.

Fuente: La Nación