La prensa es uno de los anclajes institucionales de la democracia y no es una herramienta que puede ser usada por sectores políticos. Su función es ponerse al servicio de la sociedad y de los gobiernos, habilitando un amplio espacio de información precisa, de debate, de análisis, de opinión. Debe contribuir a construir una agenda de temas que sirvan al bienestar y al desarrollo de los pueblos, identificando los proyectos que faciliten la consecución de ese fin.

No es una tarea fácil y desde el fondo de los tiempos y en cada sociedad, la historia se vincula a sus avatares. Los medios que la llevan adelante asumen un compromiso que trascienden intereses de empresa, por lo que avanzan más allá de responsabilidades informativas o de entretenimiento, como es el papel que se le asigna en una primera intención. Los que han atravesado períodos particulares de la historia institucional de una comunidad –sea Nación, Provincia o Ciudad- pueden mostrar lazos estrechos con verdaderas gestas compartidas con distintos grupos sociales y políticos.

Uno de los problemas cotidianos que suele enfrentar la prensa son intromisiones indebidas de grupos de poder. Se manifiestan en expresiones de irritación ante el manejo independiente de temas públicos que hacen los medios que son conscientes del deber moral que deben asumir.

Y avanzan sobre la libertad de expresión, considerada por los especialistas como el presupuesto de la libertad del ser humano ya que en ella se asienta el pilar fundamental de donde emanan las demás libertades públicas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en 1985 que “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.

Por eso es que de ninguna manera se puede discutir su existencia. Apenas debe analizarse el grado y la medida de su ejercicio, teniendo como límites las normas constitucionales y legales encaminadas a no permitir el abuso de esta libertad, quebrantando las libertades individuales. Los grupos de poder saben de ello y buscan las formas de limitar ese ejercicio.

Puede interpretarse como una de esas formas la denuncia contra el director de Aries, Mario Ernesto Peña, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por discriminación y violencia sexista contra la intendenta de la Ciudad de Salta, Bettina Romero. El periodista asumió que, por su estilo, pudo considerarse que incurrió en un exceso verbal y pidió disculpas públicas. Pero desestimó las acusaciones realizadas en la presentación de un grupo de mujeres vinculadas al grupo político al que pertenece la titular del Ejecutivo comunal.

Queda para el debate determinar en qué punto una crítica a la gestión política de una funcionaria puede resultar un acto de discriminación y en cuál, la acusación consecuente resulta un intento por limitar la libertad de expresión de un periodista.

Salta, 13 de abril de 2020