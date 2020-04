Japón ya pone en duda los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021

El principal directivo de los Juegos Olímpicos de Tokio dijo este viernes que no puede garantizar que la cita postergada se realice el año próximo, a pesar del traslado hasta dentro de 16 meses, ya que la propagación del coronavirus en Japón no se detuvo.

"No creo que nadie podría decir si será posible controlar (la pandemia) para el próximo julio o no'' , dijo el CEO del comité organizador de Tokio, Toshiro Muto, por intermedio de un intérprete, en una conferencia de prensa realizada a la distancia. "Ciertamente no estamos en condiciones de dar una respuesta clara''.

Es más: el primer ministro japonés Shinzo Abe emitió días atrás una declaración de emergencia e impuso restricciones después que aparentemente el país había evitado la propagación.

Abe ha recibido críticas por la lentitud de su reacción ante el coronavirus. La oposición política insinuó que minimizó la gravedad del virus, tal vez por empeñarse en realizar los Juegos Olímpicos este año.

"Hemos tomado la decisión de aplazar los juegos por un año'', dijo Muto. "Esto significa que solo podemos trabajar con ahínco para preparar los juegos. Esperamos sinceramente que para el año entrante la humanidad habrá podido superar la crisis del coronavirus''.

Preguntado si existían planes alternativos al 2021, Muto respondió que ``en lugar de pensar en (ellos), debemos hacer los mayores esfuerzos. La humanidad debe reunir toda su tecnología y sabiduría para desarrollar tratamientos, medicinas y vacunas''.

Japón reportó unos 5000 casos y un centenar de muertes. El país tiene la población más longeva del mundo y el COVID-19 puede ser especialmente grave para los ancianos.

Se le preguntó varias veces a Muto sobre el costo adicional del aplazamiento, calculado por la prensa japonesa entre 2000 y 6000 millones de dólares. Dijo que aún no se podía calcular el costo ni quién lo pagaría.

También reconoció que los organizadores de Tokio habían pagado seguros."Tokio 2020 ha pagado varias pólizas de seguros'', dijo. "Pero si el aplazamiento de los juegos constituye un evento que goza de cobertura todavía no está claro''.