Cura Crespo: "Para los que son ventajeros, Cristo se murió al pedo"

Por Aries, Crespo explicó que actualmente lleva una vida ermitaña en Vaqueros, donde cumple la cuarentena obligatoria al pie de la letra. Añadió que hoy mantiene una relación cordial con la cúpula eclesiástica local, por lo que está en conversaciones para retomar sus tareas sacerdotales.

Para él, es fundamental que en Semana Santa los fieles puedan educarse respecto al significado de estas fechas, tarea que, dijo, debe emprender la Iglesia como institución.

“Para creer en algo tenés que conocer y, contrariamente, la educación no se brinda”, sostuvo Crespo a modo de crítica.

En tanto, invitó a los fieles – y a la sociedad en general – a respetar las medidas sanitarias ya que “estamos en guerra con un enemigo invisible”, dijo, haciendo suyas las palabras del presidente Fernández.

En el contexto pascual y sobre la cuarentena, el cura reflexionó que el mensaje de la muerte de Jesús fue la libertad. "No se entiende que todos quieran sacar ventaja, somos ventajeros, eso es no saber vivir en libertad, para esos Cristo murió al pedo. Creemos que todos somos vivos", sentenció.

“La mejor arma es estar en la casa, no hay que salir. Dios me va a salvar si yo me cuido”, sentenció Crespo.