Encuentran a la mujer que se escondió en un baúl para ver a su novio y lo publicó en redes

La mujer que se escondió en el baúl de un taxi para infringir la cuarentena por el coronavirus, y luego publicó sus actos en su Instagram fue hallada por las autoridades, que la notificaron y le advirtieron que la próxima vez será detenida.

La mujer había violado la cuarentena cuando se metió en el baúl de un taxi para visitar a su pareja. Luego subió las imágenes a su red social en Instagram, que se viralizaron.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad intervino con una investigación de oficio, a cargo del fiscal Maximiliano Vence, para intentar localizar a la joven, que evadió los controles del Puente Pueyrredón para ingresar a la Ciudad desde Avellaneda.

El video fue subido por la misma joven como una story en la cuenta de "Agustina Princeshe". Ayer, cuando el video se viralizó, la cuenta fue eliminada. De todas formas, las imágenes siguieron recorriendo las redes.

En el video, la joven empieza diciendo "si vemos un control o algo, te juro que me meto en el baúl". En ese momento, está sentada en lo que parece el asiento trasero del taxi. Luego, la chica está en otro lugar y cuenta: "Me detuvieron en el Puente Pueyrredón, me pidieron los papeles que no tenía ¡Obvio!".

En las imágenes se ve cómo la joven le habla a cámara desde el baúl de un taxi y cuenta cómo evade los controles de la policía para ir a la casa de un tal "Cristian". El video provocó la indignación de muchos usuarios, que trataban de aportar datos para identificarla.

"Ahora pasé el control, obvio. ¿Porqué? -dijo la joven- Porque estoy en el baúl del taxi. Gente, en el baúl me metí. O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos", dijo en el video.

Tras la viralización, el Cuerpo de Investigadores Judiciales comenzó un rastrillaje que culminó con el hallazgo de la mujer en su domicilio de Avellaneda.

Con ayuda de la policía bonaerense, las fuerzas de seguridad notificaron a la mujer sobre la creación de sumario en su contra para que acate el confinamiento obligatorio. En caso de que vuelva a ser encontrada en infracción, el fiscal podrá pedir su detención inmediata, se informó.

"Espero que este caso sirva de ejemplo para concientizar sobre la gravedad la violación de la cuarentena. El Cuerpo de Investigaciones Judiciales tiene capacidad para realizar trabajos complejos y no va a dejar de investigar hasta encontrar a los culpables", sostuvo el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, luego que el equipo de policía judicial a su cargo, encontrara a la joven.

La Nación