EEUU: 16 millones de empleos menos y se anuncia un megaplan de préstamos

Ante ese devastador panorama, la Reserva Federal tomó una inédita y drástica medida: anunció que proveerá hasta US$ 2,3 billones en préstamos para acolchonar a la economía , una cifra equivalente a más del 10% del producto bruto interno (PBI) de la primera potencia global, similar al hercúleo paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso.

"La máxima prioridad de nuestro país debe ser abordar esta crisis de salud pública, brindar atención a los enfermos y limitar la propagación del virus", dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , en un comunicado. "El papel de la Reserva Federal es proporcionar tanto alivio y estabilidad como podamos durante este período de actividad económica limitada, y nuestras acciones ayudarán a garantizar que la recuperación final sea lo más vigorosa posible", agregó.

El nuevo de la programa de la Fed es notablemente amplio: ofrecerá créditos a cuatro años con uno de gracia, y estará destinado a las empresas que emplean menos de 10.000 personas o facturen menos de US$ 2500 millones, según indicó el banco central. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que hará una "diferencia significativa" para unas 40.000 compañías y unos 35 millones de trabajadores.

En Estados Unidos, el paquete de estímulo fiscal aprobado por el Congreso más el megaplan de préstamos anunciado por la Fed brindan ya un colchón para la economía superior al 20% del PBI.

La extraordinaria maniobra de la Fed dejó a la vista la inédita catástrofe económica frente a la que quedó Estados Unidos debido a la pandemia. La bonanza que recorrió la economía desde la salida de la Gran Recesión -una expansión que duró más de una década, la más prolongada de su historia, y que había llevado el desempleo a su nivel más bajo en 50 años- se frenó en seco con la llegada del nuevo coronavirus, que provocó un "freno súbito" en la actividad.

El Departamento de Trabajo informó que 6.606.000 personas se anotaron para cobrar el seguro de desempleo durante la semana última, apenas por debajo de las 6.867.000 personas que lo hicieron la semana previa, una cifra que además fue revisada al alza por el gobierno. Bancos de inversión de Wall Street, economistas y cálculos oficiales estiman que el desempleo podría llegar a superar el pico que alcanzó durante la Gran Depresión, cuando rozó el 25%.

El azote que revelan hasta ahora las cifras oficiales sobre el empleo ni siquiera refleja el daño completo que la pandemia infligió en la vida de millones de personas. Los inmigrantes indocumentados, por ejemplo, no pueden solicitar el seguro de desempleo. Y economistas estiman que mucha gente aún no ha llegado a solicitar asistencia del Estado porque las líneas telefónicas para hacerlo no dan abasto. Muchos freelancers y las personas que trabajan en la informalidad y no han pagado sus impuestos durante los últimos años tampoco pueden aplicar a la ayuda del gobierno.

Así y todo, en las últimas tres semanas desde que Estados Unidos comenzó a encerrarse para enfrentar la pandemia, más de 16 millones de personas se quedaron sin trabajo o fueron suspendidas .

La Casa Blanca y la gran mayoría de los gobiernos estatales decretaron el cierre fronteras, la paralización de vuelos internacionales, e impusieron medidas de confinamiento aplicadas por más de la mitad de los estados del país y el gobierno federal para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que forzaron el cierre de tiendas, bares, restaurantes, gimnasios y peluquerías.

