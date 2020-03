Preocupan las medidas de precaución para el personal de recolección de residuos y barrido

“Podríamos haber dicho ‘paremos ya porque así no se puede trabajar’”, destacó el ex diputado y agregó que “seguramente muchos afiliados estén renegando, pero lo que tenemos que hacer es buscar la solución y no traer más problemas”.

“Exigimos una reunión a la intendenta porque entendíamos que no había una preocupación o había una preocupación y no una ocupación en ver qué pasaba con la recolección de residuos”, contó Guaymás en diálogo con Aries.

Según expresó el sindicalista, luego de dos horas de reunión, el pasado domingo la intendenta Bettina Romero se comprometió a vacunar en primera instancia a los 700 trabajadores responsables de la recolección de residuos y el barrido de calles de la Ciudad. “Si 4 o 5 trabajadores esta actividad se contagian de esta epidemia, tenemos que llevar a cuarentena a todos los trabajadores ¿y qué pasaría con la recolección y barrido en esta ciudad?”, cuestionó el referente de los camioneros.

Además, aseguró que “cuesta sacar el pánico al trabajador” y pidió a la sociedad que no se aproveche de la situación porque se trata de una emergencia sanitaria.