Renunció un asesor del Senado por la designación de familiares de Leavy y Ameri

El exconcejal capitalino Martín del Frari renunció al cargo de asesor de la senadora nacional, Nora Giménez, porque no comparte la designación de familiares de dirigentes del Frente de Todos ni la falta de reconocimiento a los militantes que trabajaron en la campaña política del año pasado.

Por Aries, Del Frari sostuvo que “no quiere ser parte” de la designación del hermano del senador nacional, Sergio Leavy ni la esposa del diputado nacional, Juan Ameri y afirmó que prefiere dar un paso al costado.

“Estas designaciones son legales pero no son éticas”, afirmó el ex edil y cuestionó a los conductores del Frente de Todos porque no dialogan, realizan reuniones a puertas cerradas y porque se persigue a los que cuestionan el modo de conducción.