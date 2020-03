Urtubey renunció al Consejo Provincial del PJ para una "renovación partidaria"

En la nota que explicó a compañeras y compañeros los motivos de este paso al costado, hace hincapié en “aquellos que tuvimos importantes responsabilidades debemos entender, más que ninguno, que no debemos atarnos a nuestros cargos como si fueran a perpetuidad. Todos los partidos necesitan cambiar para representar cabalmente a sus afiliados. Si los dirigentes no damos el primer paso, los partidos pasarán a ser instituciones vacías. El Partido Justicialista no debe caer en ese error y estoy convencido de que no lo hará”.

Urtubey ocupó ese cargo partidario durante tres períodos, lugar al que llegó por decisión de afiliados. Calificó el compromiso militante como la principal fuerza transformadora que permitió “notables avances” en la calidad de vida de los salteños como la erradicación de “flagelos que nos siguen castigando”. Esa tarea, para el exggobernador salteño, requiere de perseverancia de generaciones.

Presenté mi renuncia a la presidencia del Consejo Provincial del Partido Justicialista (distrito Salta), convencido de que debe iniciarse un proceso de renovación interna y evitar que la agrupación pase a ser una institución vacía. pic.twitter.com/DaPtNka6l5 — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) March 10, 2020

Aquí, mencionó la necesidad de nuevos dirigentes, de dar lugar a la juventud y acomodarse a los tiempos que vive Salta y el país. “Este paso al costado será una pequeña oportunidad para que nuevos compañeros interpreten la militancia, la contengan y la representen. Para mí eso es mucho más importante que las funciones que ocupaba”.

Urtubey se compromete al final a retribuir el apoyo que recibió de militantes con acompañamiento a los nuevos dirigentes, sin dejar de mencionar la premisa del general Perón “Primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres”.