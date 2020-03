Los gobernantes y el estado sí tienen obligaciones

El Estado de Derecho es, ni más menos, que la vigencia estricta de la Ley; la Ley por encima de todos: de los ciudadanos y de los gobernantes. Y también Y ESTO ES MUY IMPORTANTE, la Ley por encima del Estado, en el compromiso que el Estado tiene frente a sus ciudadanos. Y en Salta, no hace falta ser un erudito para darse cuenta que las leyes no tienen vigencia, SOBRE TODO cuando se trata de las leyes que deben cumplir nuestros gobernantes, y también el Estado, sea el provincial o los municipios. Podemos dar miles de ejemplos al respecto. De los incumplimientos legales de nuestros gobernantes: que roban, que no rinden cuentas, que designan parientes y amigos. De los incumplimientos legales del Estado: que no cumple con las finalidades elementales para las que fue creado (seguridad, justicia, salud, educación) a pesar de cobrar enormes cantidades de impuestos. Me dirán algunos oyentes de que estos problemas son comunes a todas las provincias argentinas. Les respondo que sí, pero que en Salta esta situación es más grave que en la mayoría del resto de las provincias; y éste es el motivo por el cual venimos desde hace décadas en caída libre, al extremo que hoy somos, según todos los indicadores, la cuarta provincia más pobre de la Argentina. Somos noticia en todo el país, e incluso en el mundo, porque tenemos comprovincianos que mueren a raíz de los actos y omisiones delictivos de nuestros gobernantes que luego se transforman en incumplimientos del Estado. Y OJO: esto no solamente ocurre en el interior profundo de nuestra Provincia. También en la Capital mueren salteñas y salteños como consecuencia de la desaprensión de nuestros gobernantes.

Entonces la pregunta de los oyentes será ¿qué hacemos? Miren: creo que lo primero que tenemos que revertir es desde lo actitudinal: debemos salir del estado de resignación en que nos hallamos. Tenemos que entender que la democracia no se agota en el ejercicio del voto. Una buena democracia es imposible sin buenos ciudadanos, unidos detrás del bienestar general. ¿Cómo es posible que nadie escuche a los pobres pacientes del Hospital Público más importante de la Provincia (el Hospital San Bernardo) cuando les reprograman cirugías por tiempo indeterminado porque los tres aparatos de laparoscopía están rotos? ¿Cómo es posible que nadie diga nada cuando nos cobran tres veces en una misma factura, todos los meses, el Alumbrado Público y tenemos una enorme cantidad de calles a oscuras? ¿Acaso nadie de los tres poderes del Estado se percata de estas cosas?

No podemos seguir creyendo que serán nuestros gobernantes, de bondadosos que son, los que nos van a sacar de este atolladero; y menos aún si nuestros gobernantes son los que crearon el problema y, encima, se sirven del problema. Entonces: debemos comenzar a exigir que nuestros gobernantes y el Estado cumplan las leyes. Y esto lo debemos hacer, SIN MIEDO, por todos los medios legales que estén a nuestro alcance. Lo debemos hacer hacia el futuro; pero también hacia el pasado, porque sólo evolucionan los pueblos que tienen aprendizaje histórico.

Antes de finalizar, y en esto de comenzar a exigir la vigencia de la Ley, los espero a todos el jueves que viene a esta misma hora. Pero en especial, para el próximo jueves, voy a pedir la atención de tres personas: al ex Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey; al actual Procurador General de la Provincia, Dr. Abel Cornejo; y al actual Fiscal de Estado de la Provincia, Dr. Juan Agustín Pérez Alsina. Sé que, si en este momento no están escuchando este programa, sus asesores se lo harán saber.