“Jujuy no se toca”: miles de personas marcharon contra la intervención de la Justicia en la provincia

“Jujuy no se toca”. Bajo ese lema, miles de jujeños con banderas argentinas se movilizaron este miércoles en el parque San Martín para manifestar su rechazo ante el proyecto de intervención del Poder Judicial de la provincia que impulsa el senador Guillermo Snopek, abriendo la puerta a la posible liberación de la dirigente K Milagro Sala.

Con banderas y carteles con la consigna de la marcha lanzada por el oficialismo provincial, y otros que rezan #Jujuycontralaimpunidad y #Noalaintervenciónfederal, la marcha comenzó el camino hasta la plaza Belgrano, donde habló el gobernador Gerardo Morales.

“La causa que nos convoca es defender y cuidar a Jujuy. “Nadie en la Argentina sabe lo que nos costó recuperar la paz y terminar con la violencia y la corrupción. Por eso, no bajen los brazos”, señaló el mandatario provincial en su breve exposición sobre el escenario.

Minutos después, al hablar con los medios, Morales despegó al presidente Alberto Fernández del polémico proyecto de intervención. “No lo veo metido en el fango, lo veo con la cabeza puesta en solucionar los problemas del país. El nunca me ha planteado ningún cuestión indebida. Estaría bueno que los propios lo dejen de joder un poco al Presidente”, añadió.

Durante el acto central, se advirtió que "una intervención externa no tendrá ningún otro resultado que volver a la violencia y al pasado”. Además, se pasó un video con relatos de víctimas de la Tupac Amaru, la organización encabezada por Sala, actualmente con prisión domiciliaria.

La grabación incluyó testimonios del dirigente social Carlos “Perro” Santillán y la periodista Rosario Agostini.

“Queremos vivir en democracia, queremos un Jujuy tranquilo, lleno de paz”, dijo una de las manifestantes ante el canal Somos Jujuy. Mientras, los redoblantes y las trompetas le ponían música a la movilización.

“Este miércoles vamos todos a defender a Jujuy; vamos a mostrar que estamos convencidos de que a los problemas de los jujeños los resolvemos los jujeños, y que no estamos dispuestos a que se allane el camino para violentar a la Justicia liberando a Milagros Sala”, había dicho el senador nacional por Jujuy Mario Fiad.

Con paso calmo por las calles jujeñas, algunos incluso con sus hijos a upa, la columna de varias cuadras de manifestantes caminaron a la plaza Belgrano, donde está la Gobernación.

"Jujuy no se toca, Jujuy no se toca", se escuchó acompañado por aplausos por momentos. "Que se haga Justicia y no se toque Jujuy. Necesitamos la paz que tenemos hasta ahora", dijo una vecina de la localidad de Caspalá, del departamento de Valle Grande.

"Acá no hay presos políticos, acá hay delincuentes", gritó una mujer mientras la movilización, pasadas las 19.30, llegó al punto de destino, la plaza Belgrano, donde aguardaban más jujeños. Allí, todos juntos, entonaron el Himno Nacional.

