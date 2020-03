AMIA, desclasifican archivos: las entidades judías celebraron el anuncio de Alberto Fernández

Las instituciones centrales de la comunidad judía, DAIA y AMIA, destacaron el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la firma de un decreto para desclasificar los testimonios secretos de agentes de inteligencia en la causa por el atentado a la mutual, perpetrado en 1994.



"Es auspicioso que se rescate la memoria de la causa", sostuvo el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Jorge Knoblovits, en diálogo con la Agencia Judía de Noticias (AJN).

Por su parte, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Ariel Eichbaum, consideró que "la intención es muy buena" y que espera "ver los resultados". "Ojalá se produzca y no quede como otra promesa que no se concreta", deseó el dirigente comunitario.

Knoblovits dijo por su parte que "es auspicioso que se rescate la memoria de la causa y que sea uno de los temas de agenda para este año", y advirtió que el atentado, que provocó 85 muertes, es "una herida lacerante que sigue abierta después de 25 años".

Ojalá se produzca y no quede como otra promesa que no se concreta" (Ariel Eichbaum).

"Así como se ha juzgado al terrorismo de Estado en Argentina, no se ha juzgado al terrorismo internacional. Está pendiente, y esa es una agenda que hasta que no se resuelva nos va a complicar toda la vida política", sostuvo.

Knoblovits aseveró que "nosotros no dejamos de exigir que no se olviden de la causa. Siempre esperamos que el Estado provea lo que sea necesario, justicia, es lo que corresponde".

Directivos de ambas entidades mantuvieron en las últimas semanas reuniones con funcionarios del gobierno, como los ministros de Justicia y del Interior, Marcela Losardo y Eduardo Wado De Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa; el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri.

En tanto Sergio Burstein, integrante de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA y referente de la agrupación 18- J, también habló sobre las repercusiones del discurso presidencial. “Hay que decir que estos archivos secretos de la AMIA hasta el 2017 estaban en perfecto estado. Hace poco, estos mismos archivos fueron encontrados tirados, en pésimas condiciones", remarcó.

El presidente Fernández indicó el domingo, ante la Asamblea Legislativa, que emitirá un decreto para ordenar a la Agencia Federal de Investigaciones "desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo". Y anunció también que "lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo".

