Alurralde: “No conocemos el organigrama de la Municipalidad”

El concejal Santiago Alurralde, lamentó que todavía desde la Municipalidad no hicieron llegar al cuerpo como se conformó el organigrama tras los cambios realizados por la gestión de Bettina Romero.

En “Hablemos de Política”, reconoció que viene siendo criticó de la gestión actual pero dentro de la razón y la verdad. El Edil entiende que la situación económica en todo el país, pero considera necesario que se conozca cuáles son los objetivos de la intendencia.

“Primero y principal no conocemos el organigrama nuevo, hubieron muchísimas modificaciones, hay áreas y secretarias que ya no existen, y hoy en día no conocemos a quienes están a cargo para entablar diálogos, ideas y trabajo en conjunto” expresó.

Remarcó que notó en sus pares muchas ganas de trabajar, sin importar los partidos políticos, para que a la gestión municipal le vaya bien y hay muchas expectativas de lo que serán las sesiones ordinarias.

Además, el edil puntualizó que el Concejo Deliberante trabaja para ser la caja de resonancia de la ciudad y no una caja de empleados de la Municipalidad.