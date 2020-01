Maduro rechazará la visita de la delegación de la CIDH a Venezuela

El Mundo 31 de enero de 2020

El canciller Jorge Arreaza publicó un comunicado en el que argumenta que el país no es miembro de la Organización de los Estados Americanos, que no ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que por lo tanto no autorizará su entrada al país