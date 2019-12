Diputados aprobaron la suspensión del Pacto Fiscal 2017

Pocos minutos después de hora 16, se dio inicio a la sesión en la Legislatura salteña. El miembro informante del proyecto de Ley para la suspensión del Pacto Fiscal 2017 fue el diputado Javier Diez Villa.

“El 17 de diciembre pasado, se reunieron en Buenos Aires el Presidente con más de 20 Gobernadores convocados para analizar la difícil situación que atraviesa el país y algunas jurisdicciones”, inició su exposición el diputado.

Según explicó, en el encuentro de dejó en claro la necesidad de revisar el acuerdo firmado en 2017 y, además, la suscripción a un nuevo Consenso Fiscal 2019 ya que el anterior – donde se planteaba un esquema de readecuación impositiva provincial con el fin de alcanzar el déficit fiscal 0; “algo que resultó muy negativo a todo el país”, aseguró.

Asimismo, el diputado señaló que miembros del Ejecutivo provincial advirtieron que, de no ser aprobado el nuevo Consenso Fiscal, Salta dejaría de percibir 4.000 millones de pesos.

“Para que dimensionemos, tengamos presente que en el Presupuesto 2019 se establecieron para obras publicas 6.000 millones de pesos. Es decir, de no aprobarse el Consenso Fiscal 2019, nos dejaría en una situación crítica con un inminente estallido social”, indicó Diez Villa.

Por su parte, el diputado Claudio Del Plá apuntó que es esta la tercera versión del pacto fiscal.

“La primera versión respondía esencialmente a ordenar la economía nacional para hacer que todos los ahorros necesarios para que el país paguen la deuda externa”, caracterizó el legislador y añadió que el acuerdo en cuestión era un emergente directo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

En su primera versión – continuó – el acuerdo estuvo signado por un robo escandaloso a los jubilados ya que las jubilaciones perdieron un 26% de su poder adquisitivo.

“¿En qué se parece aquella situación a esta? En todo”, aseguró.

Para Del Plá, estamos ante un nuevo Pacto Fiscal dictado por el FMI. El paquete de 86 leyes que pretende aprobar el Ejecutivo nacional – dijo – tiene el apoyo explícito del organismo financiero internacional y establece como condición previa, al igual que aquella vez, una reunión con los Gobernadores para establecer las condiciones necesarias para que los diputados voten esta ley.

“Tiene un nuevo robo a los jubilados como elemento central. Para los acreedores, si no se ajusta a los jubilados no hay garantía de pago de la deuda”, expresó el legislador, quien aseguró que este nuevo acuerdo fiscal no puede separarse del debate que tendrán sus pares a nivel nacional.

Hay un desfinanciamiento de la ANSES, se eleva el mínimo no imponible para las empresas a los $17.000, habilita a que ANSES se quede con las deudas y el 70% de los fondos de garantías va a rescate de acreedores, describió.

Según su parecer, hay artículos en la norma que eliminan las movilidades jubilatorias por los próximos seis meses y, en su reemplazo, establecen aumentos por decreto sobre las escalas más bajas.

“Las jubilaciones de más de $19.000 financiaran a los de menos. Van a provocar una escala de juicios, tal como lo hicieron los mismos sujetos en el 2003/06. Se le saca a un hombre de clase media/baja para mejorar las jubilaciones mínimas”, sostuvo Del Pla.

Esta medida – precisó – significa la creación de una gran caja para garantizar el pago de la deuda y, consecuentemente, este es el sentido general de la reforma.

“Lo que discutimos aquí es una condición previa y complemento de lo que se discute a nivel nacional, como lo fueron los pactos fiscales anteriores firmados también en la Legislatura”, disparó el diputado y adelantó su voto contrario a la ley; “la discusión es quien va a pagar la crisis en este país, están justificando un robo a las clases medias para garantizar el pago de la deuda”, finalizó.

En tanto, Carlos Zapata cuestionó la insistencia del gobierno de tratar con premura la adhesión a la ley, aduciendo que los legisladores necesitan estar informados sobre sobre las implicaciones del pacto.

“De ninguna manera voy a votar ningún aumento de impuesto sobre la ciudanía de Salta. Hasta el día de hoy no hay Presupuesto, ¿para qué quiere más dinero entonces?”, expresó.

Explicó Zapata que el anterior pacto fiscal elevó ingresos brutos de 3.6 a 5%.

“Hay que tener estabilidad al momento de legislar, no se puede atacar con más impuestos a la gente”, disparó el diputado.

Hizo referencia al contexto económico nacional y a las últimas medidas anunciadas por el Ejecutivo; “ahora con esta amenaza del 30% al dólar que incide en los precios de los agroquímicos”, indicó.

Concluyendo, Zapata aseguró que “esta” – en referencia a la inclusión de la discusión de la suspensión del Pacto Fiscal 2017 – no es el modo de analizar un proyecto de tal importancia.

“No vamos a votar a ciegas”, cerró.

Héctor Chibán, en tanto, adelanto su voto contrario al paquete de medidas.

“Cuando hay que empezar a ver los beneficios de la reducción impositiva que traía aparejada aquel acuerdo fiscal, decidimos suspenderlo, es decir, siempre en contra de los votantes”, sostuvo.

Apuntó a la “política” por la no resolución de la grave situación social y añadió que Salta es la 4° provincia más pobre de Argentina tras 24 años de consecutivos gobiernos del mismo signo político.

“Sin controles, con Auditores Generales de la Provincia que no entienden nada, inmorales mayúsculos, con jueces de igual calaña que no controlan nada, y siempre la cuestión se resuelve contra nuestros productores, que, demás está decirles, están cansados”, sentenció.

Manuel Santiago Godoy, a la hora de tomar la palabra, apuntó contra el gobernador Sáenz. Y es que dijo desconocer cuál es su postura formal sobre la suspensión del Pacto Fiscal 2017.

“Ninguno de nosotros sabe, estamos como a ciegas, todavía no es ley nacional y lo estamos tratando y dando un voto de confianza a la suspensión del pacto fiscal”, indicó.

Según explicó, Salta perdió 4.000 millones de pesos a raíz de adherir a tal acuerdo.

“Este pacto fiscal debe establecer cuáles son los impuestos que perjudicaron a Salta. Por lo pronto, se suspendió”, sostuvo y, finalizando, añadió: “No se trata de un cheque en blanco, se trata de la suspensión de algo que le permitió a Salta equilibrar las cuentas a costa del empleo privado y de los comerciantes. Que el gobernador entienda que el socio nacional que tiene, tiene una política diferente, una política federal que se aplicara en Salta. Vamos a aprobar este pacto fiscal que todavía no está aprobado por la Nación”.

Al ahora de la votación, solo cuatro diputados votaron en contra: Carlos Zapata, Claudio Del Plá, Julio Moreno y Gladys Moisés.