Salta ya tiene más de 150 paradores nuevos y 50 cuentan con iluminación solar

Los refugios tienen techo y asientos para los pasajeros. Los trabajos avanzan en distintos barrios y comenzaron a extenderse hacia las zonas norte y oeste.
Salta17/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad de Salta continúa instalando nuevos paradores de colectivos en diferentes barrios de la ciudad. Según informó el municipio, ya se colocaron más de 150 refugios, de los cuales 50 cuentan con iluminación LED alimentada por paneles solares.

Los trabajos más recientes se desarrollan en Los Gremios, Scalabrini Ortiz, San Remo, El Parque, Círculo 3, El Milagro, Villa 20 de Junio, Villa Juanita, Villa Independencia, Intersindical, El Tribuno y Santa Ana.

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Los nuevos paradores cuentan con techos, asientos y reflectores LED con energía solar, elementos que buscan mejorar la comodidad y seguridad de los pasajeros mientras esperan el colectivo, especialmente durante la noche y los días de lluvia.

Además, la Municipalidad informó que ya comenzaron las tareas de instalación en las zonas norte y oeste de la capital salteña.

El proyecto apunta a renovar la infraestructura del transporte público en los barrios y ampliar la cantidad de espacios protegidos para los usuarios.

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