Milei reúne a su tropa antes del Presupuesto 2027 y el proyecto por Malvinas

El presidente Javier Milei convocó a los diputados y senadores de La Libertad Avanza a una nueva reunión en Casa Rosada para ordenar la estrategia parlamentaria antes de una semana clave para el oficialismo.

El encuentro se realizará el lunes 14 por la tarde en el Salón Héroes de Malvinas y tendrá un formato similar al de reuniones anteriores, en las que Milei expuso ante sus legisladores sobre economía y los principales proyectos impulsados por el Gobierno.

Uno de los ejes será el Presupuesto 2027, que será presentado al día siguiente en la Cámara de Diputados. El Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal como eje central y deberá negociar con distintos bloques para avanzar con su aprobación.

Ese mismo lunes, además, el Ejecutivo prevé enviar al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con las nuevas medidas anunciadas por Milei sobre Malvinas. El proyecto contempla ampliar sanciones a empresas y actividades desarrolladas en las islas sin autorización argentina.

La agenda se completará con la reforma electoral, cuyo debate comenzará en comisión en el Senado y que incluye entre sus principales puntos la eliminación de las PASO. Su avance dependerá de los acuerdos que logre construir el oficialismo con bloques aliados.

También se espera la presencia de Karina Milei, Martín Menem y otros integrantes de la conducción política del Gobierno. No se descarta la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de funcionarios vinculados con el equipo económico.

La convocatoria forma parte de una estrategia que Milei viene repitiendo antes de debates legislativos centrales: reunir a los bloques oficialistas, fijar los argumentos políticos y económicos y buscar una posición unificada frente a la oposición.

Así, el oficialismo llegará a la próxima semana con tres frentes simultáneos: Presupuesto 2027, Malvinas y reforma electoral, todos con necesidad de acuerdos en un Congreso donde La Libertad Avanza no cuenta por sí sola con mayoría.