Trabajadoras de casas particulares denuncian maltrato: “Nos privan hasta de una taza de té”

Trabajadoras de casas particulares de Salta difundieron una carta abierta a la sociedad para reclamar mejores condiciones laborales y salarios justos. En el documento reivindicaron las tareas domésticas y de cuidado como un trabajo esencial para el funcionamiento de otras familias y de la economía, remarcando que su actividad está reconocida y amparada por la Ley 26.844.

“Gracias al trabajo que nosotros hacemos, muchas mujeres principalmente, y hombres, familias completas, no pudieran haber progresado ni haber obtenido los logros que han tenido en el transcurso de todos estos tiempos”, expresó la referente de las Empleadas de Casas Particulares en Salta, Ana Díaz, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.

Además del reclamo salarial, la referente denunció situaciones de maltrato que atraviesan algunas trabajadoras. “Todavía siguen maltratando, violentando, amedrentando a la mujer trabajadora de casa particular. Nosotros sentimos que todos los días se avanza más con una violencia hacia nuestros cuerpos, hacia nuestra salud mental”, aseguró.

Entre esas situaciones mencionó dificultades incluso para acceder a alimentos durante extensas jornadas. Díaz sostuvo que la Ley 26.844 establece que los empleadores deben brindar alimentación adecuada de acuerdo con la modalidad y duración del trabajo.

“Muchas de nosotras hemos sido maltratadas diciéndonos que nuestros trabajos no son comedores, y nos privan de poder tomar siquiera una taza de té con azúcar. Nuestras compañeras están llevando sus propios alimentos, su propio pan, su saquito de té. Solo faltaría que ahora nos mezquinen un poco de agua caliente”, cuestionó.

La referente explicó que Unidas Podemos Lograrlo funciona de manera independiente y cuenta con dos grupos que reúnen aproximadamente a 300 trabajadoras. Desde allí intercambian información y visibilizan las situaciones que atraviesan en el sector.

Díaz reclamó finalmente una mayor intervención de los organismos responsables de proteger los derechos laborales. “La visibilización debería venir, no de nosotras, que somos un grupo independiente, sino de la parte gubernamental para que apoye y acompañe a la trabajadora”, sostuvo.