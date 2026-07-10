Respetar la historia para armonizar el futuro

Se cumplió un nuevo aniversario de aquel acontecimiento celebrado en 1816 que empezaría a determinar el destino de una Nación libre, de iguales y soberana. Aquel hito tuvo su lugar en el norte del país, que no se trataba entonces del interior profundo —como lo llaman ahora en la televisión porteña— sino del corazón territorial de la revolución y la independencia.

No voy a abonar mucho más en las referencias históricas: en la pintoresca y dramática reunión en la Casa de Tucumán, en la convocatoria previa, en las distancias y en las intrigas, en los caballeros y en los caballos, en la rosca y en los pergaminos. Nuestras maestras y maestros nos han contado mucho mejor cómo fueron las cosas. De hecho, en el acto oficial de ayer, opté por la lectura del acta, volver a las fuentes: hay documentos que 210 años después todavía no pierden vigencia aunque el dominio foráneo vaya mutando en sus identidades: “Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli”.

Quisiera destacar que el 9 de Julio es —por decirlo de una manera sencilla— una fecha sin nombre ni apellido. No es la efeméride de natalicio ni fallecimiento de un prócer. El 9 de Julio, el día de la Declaración de la Independencia, es una proclama colectiva que se pensó y rubricó por encima de personalidades encumbradas y para trascender a las épocas. Desde luego que hubiese sido imposible sin los hombres de cada territorio y de cada provincia que le pusieron el cuerpo, pero me refiero a otra cosa. La decisión y la grandeza de la Independencia encierra una lección sobre lo importante que resulta la política, la deliberación, y la representación del pueblo en la construcción de la soberanía. Es la comunión de las mayorías desafiando el status quo y lanzándose a escribir su propio futuro.

Pero ¿Cómo se legitima la independencia y la soberanía de una Nación en estos tiempos? Es inabarcable la respuesta para esta columna, pero algunas ideas pueden colaborar como disparadoras.

Independencia es desarrollar capacidades propias que nos permitan conservar y mejorar nuestro lugar en el mundo: Capacidades económicas, productivas, técnicas, científicas, sociales, educativas y humanitarias. Capacidades que contribuyan a tener una mejor justicia, paz social y solidaridad intergeneracional: que garantice la educación de los que vienen y un retiro digno para quienes ya cumplieron. Independencia es que nuestro pueblo pueda hacer una vida digna sin pedir limosnas ni tampoco permiso.

En Salta seguimos eligiendo ese camino. Sin ir mas lejos, esta semana me tocó participar de la puesta en marcha de tres iniciativas que van orientadas a seguir desarrollando las capacidades de nuestros ciudadanos; En primer lugar firmamos un convenio con la UNSa para dictar el curso “Educación Financiera: conceptos claves y herramientas didácticas”, destinado a docentes de Economía, Finanzas y asignaturas afines del nivel secundario. En la era de la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización de la economía, que el estado se encuentre ausente de la educación financiera es rendirse ante las lógicas del mercado que dejan afuera a las mayorías.

En la misma línea firmamos un convenio con el Consejo de Ciencias Económicas para que contribuyan a la regularización financiera y contable de instituciones del tecer sector que brindan una gran tarea en distintos ámbitos de nuestra comunidad: Son 50 centros vecinales, 30 entidades deportivas, 10 gremios y 10 cámaras de turismo en toda la provincia que podrán seguir enfocados en sus actividades.

Para terminar, un proyecto que me parece muy significativo: Esta semana con la UPATECO firmamos un convenio con la UOCRA para capacitar, formar profesionalmente, certificar y promover la generación de empleo de salteños en el ámbito del sector minero. Lo menciono especialmente porque se da una buena síntesis de lo que se puede hacer cuando el Estado lleva adelante una gestión virtuosa de la relación entre el sector público, (en este caso a través de la UPATECO) el sector privado (en las empresas mineras), y el tercer sector (las organizaciones de la sociedad civil).

En esa dinámica, orientada a defender los intereses de los salteños y del conjunto de los argentinos, es donde se juega en estos tiempos parte la soberanía y la independencia.