Fuga de gas en B° San Ignacio: vecinos aseguran que hubo niños asistidos con oxígeno

Vecinos de barrio San Ignacio denunciaron momentos de preocupación tras la rotura de un caño de gas sobre avenida Borelli, donde se realizaban trabajos vinculados a obras cloacales.

Lourdes, vecina de la zona, relató en N&N, por Aries, que el inconveniente comenzó ayer miércoles alrededor de las 17 y que la pérdida se extendió durante varias horas. Según sostuvo, una empresa tercerizada que realizaba conexiones de caños de cloaca habría dañado una cañería de gas.

“La pérdida fue muy grande. Toda la tarde niños, adultos y todos inhalando esa cantidad de gas”, expresó la vecina, quien calificó la situación como “una vergüenza”.

Lourdes afirmó que cerca de la medianoche el problema todavía no estaba solucionado y cuestionó que hubiera pocos operarios trabajando en el lugar para contener la emergencia.

Además, aseguró que algunos vecinos debieron ser asistidos en el Centro de Salud N° 54 por malestares vinculados a la inhalación de gas. Según relató, una vecina fue trasladada en ambulancia y su hijo también presentó síntomas.

“Mi nene estaba con mucho dolor de cabeza, ganas de vomitar y dolor de panza. Lo llevé al centro de salud, le pusieron oxígeno y recién cuando empezó a normalizar la frecuencia cardíaca nos mandaron a casa”, contó.

La vecina pidió que Agua del Norte controle mejor a las empresas tercerizadas que intervienen en el barrio y reclamó que los trabajos se realicen con planificación y conocimiento de los planos de servicios.

“Espero que al poner empresas tercerizadas realmente busquen gente que sepa y se maneje con planos, porque fue de terror la cantidad de gas que se inhalaba”, sostuvo.