Milei viajó otra vez a España y no tendrá reuniones con el Rey ni con Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei emprendió este miércoles un nuevo viaje rumbo a Madrid. Se trata de su sexta travesía a España desde que asumió su cargo en diciembre de 2023.

Al igual que en sus anteriores visitas, el mandatario argentino no tiene previsto mantener reuniones oficiales con el Rey Felipe VI ni con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Hasta el momento, ni la Casa Rosada ni el Ejecutivo español realizaron comentarios oficiales sobre la continuidad de la falta de contactos bilaterales al más alto nivel. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España se limitaron a señalar que el gobierno de ese país "ha sido informado del próximo viaje del presidente Milei", sin precisar si se evaluó algún encuentro ni profundizar en el estado actual de las relaciones diplomáticas.

El motivo principal del viaje del jefe de Estado en esta ocasión es recibir este viernes la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo, una distinción otorgada por su rol como economista, docente y su "destacada contribución al debate internacional sobre las políticas de libertad económica", según detalla el decreto de la institución académica. Además, Milei será el encargado de inaugurar los Cursos de Verano CEU-María Cristina en San Lorenzo de El Escorial.

Paralelamente a las actividades académicas, fuentes diplomáticas confirmaron que el mandatario aprovechará su estadía en la capital española para mantener reuniones con representantes de empresas locales que acordaron inversiones millonarias en distintos sectores de la economía argentina. En torno a la comitiva, desde el Gobierno confirmaron que estará conformada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller Pablo Quirno, proveniente de Panamá y Nueva York.

La agenda no contempla audiencias con las máximas autoridades institucionales locales. En el caso del monarca español, no se encontrará en Madrid durante los días de la visita del mandatario argentino: viajará a México para asistir al cierre de la primera fase del Mundial de fútbol y reunirse con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum.

La relación con Pedro Sánchez, en tanto, se mantiene distante tras el fuerte cruce diplomático de mayo de 2024, que derivó en la retirada temporal de la embajadora española en Buenos Aires. Un conflicto que comenzó a normalizarse recién en octubre pasado con la designación de un nuevo diplomático.

De todos modos, puede que el economista mantenga algún encuentro informal con aliados políticos de la región, como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quienes ya ha mostrado sintonía en visitas previstas anteriores.