“Güemes jamás defendió una frontera, defendió el centro de la patria”

En el marco del 205° aniversario del paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el escritor e investigador Virgilio Núñez llamó a repensar el papel que desempeñó el líder salteño en la guerra por la independencia y cuestionó una de las definiciones más difundidas sobre su figura.

"Güemes jamás defendió una frontera; hoy es una frontera, en aquel momento era el centro de la patria", afirmó en diálogo con Aries.

Núñez explicó que el territorio defendido por Güemes y sus milicias formaba parte del entonces Virreinato del Río de la Plata y constituía una zona estratégica para contener el avance de las tropas realistas que descendían desde el Alto Perú.

"Quienes sostuvieron la guerra de la independencia nacional fueron el pueblo salteño-jujeño- tarijeño. Acá hubo hombres, mujeres y niños que dieron la vida por la patria, que fueron los verdaderos héroes. Jamás vamos a ver quiénes fueron esa gente", expresó.

Asimismo, reivindicó el aporte de figuras como Juana Azurduy y otros protagonistas de la lucha en el Alto Perú, a quienes consideró fundamentales para debilitar el avance español antes de su llegada al territorio controlado por Güemes.

Núñez sostuvo que la historia de Güemes y de la participación del norte argentino en la independencia aún no ha sido suficientemente difundida. En ese sentido, destacó episodios como la toma de la embarcación británica Justina durante las Invasiones Inglesas o la posterior designación por parte de San Martín como comandante de avanzada, y planteó la necesidad de profundizar el estudio de esos acontecimientos desde una perspectiva federal.

"¿Por qué la historia no se estudia como debe ser? ¿Por qué no nos dicen la verdad de la historia? De una vez por todas, escribamos la verdadera historia de la guerra de independencia", concluyó.