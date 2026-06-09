Piden una obra integral en la RN9: "El bacheo no es suficiente"

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-, el intendente de La Caldera, Diego Sumbay, reiteró el pedido de obras sobre la Ruta Nacional 9, principal vía de acceso al municipio, y advirtió sobre la necesidad de intervenciones estructurales que garanticen mayor seguridad vial y mejores condiciones de transitabilidad.

"La Ruta Nacional 9 es la única vía de acceso que tiene La Caldera. Si bien se prevé la construcción del puente de Vaqueros y una circunvalación que lo conecte con el puente Wierna, necesitamos una obra desde el puente de Vaqueros hacia La Caldera o hasta el dique Campo Alegre que incluya repavimentado y ensanchamiento", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que las tareas de mantenimiento que se realizan periódicamente no alcanzan para resolver la problemática de fondo. "Todos los meses pedimos a Vialidad Nacional el bacheo y el acondicionamiento de banquinas, pero eso no es suficiente. La solución definitiva es una obra integral que mejore la seguridad vial", señaló.

El intendente también hizo hincapié en la necesidad de involucrar a los legisladores nacionales en la gestión del proyecto por lo que cursó una invitación para recorrer el tramo Vaqueros–La Caldera a fin de analizar el estado del camino.

"No es un tema político ni partidario, es una necesidad real. Contar con una ruta en condiciones no solo mejora la seguridad, sino que también impulsa el turismo, genera trabajo y fortalece el desarrollo de las familias", afirmó.