Cafayate: con medios aéreos reforzaron las tareas para el control de un incendio forestal

En un trabajo conjunto y coordinado, entre diferentes áreas operativas de la Secretaría de Seguridad, el Distrito de Prevención 6, el cuartel de bomberos de Cafayate y dotaciones de la Policía, continúan las acciones destinadas al control total del incendio forestal que afectó zonas de bosques nativos cafayateños.



Con la supervisión del subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez y el director de Operaciones, Matías Garrone, se avanzó con un trabajo coordinado sumando todos los recursos disponibles en la zona que permitieron desplegar trabajos en diferentes sectores donde se registraron focos ígneos.



La mejora de las condiciones meteorológicas, permitió contar con el apoyo aéreo de un avión hidrante enviado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que realizó el refuerzo de las operaciones sobre las zonas afectadas.



Desde las primeras horas de hoy se trabaja en neutralizar y enfriar las líneas por las cuales el fuego se propagó, empleando diferentes equipos técnicos y vehículos pesados aportados por el municipio.



La labor se ve dificultada por la variabilidad de la intensidad del viento, en determinados momentos, y sectores de difícil acceso. En el lugar se trabaja con los recursos móviles, logísticos, tecnológicos y humanos disponibles, para lograr el control total de la situación.

Se encuentran desplegados en la zona tres móviles, con 12 brigadistas más un camión hidrante de Defensa Civil, una autobomba de Bomberos de la Policía y dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Santa María de Catamarca y de Colalao del Valle. A ellos, se suman la totalidad del recurso logístico y de movilidad del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate a cargo del jefe Gabriel Domingo.

Además, se mantiene un importante operativo de seguridad preventivo, a cargo del Distrito de Prevención 6.

Hasta el momento, de manera preliminar, se estimó un total de 50 hectáreas de bosques nativos que fueron afectadas por el avance de las llamas.

Finalmente, se mantendrán relevamientos permanentes con personal de Defensa Civil, sumado al aporte de los equipos de Bomberos Voluntarios y de la Policía para el monitoreo general del incendio que se mantiene activo.