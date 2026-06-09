El presidente de la FIFA brindó una conferencia de prensa a 24 horas de que comience la Copa del Mundo en México.
La selección de Irán podría ser sancionada por la FIFA por utilizar un pin con referencias políticas
Deportes09/06/2026
El seleccionado aterrizó en Tijuana, México, y en la vestimenta de cada jugador y miembro del cuerpo técnico tenían un prendedor con el número “168”. Esa cifra se refiere a la cantidad de niños que murieron en el primer ataque cuando comenzó la guerra con Estados Unidos. Ante esta situación, el ente del fútbol analizará los pasos a seguir y si tomará medidas.
La Selección de Irán quedó envuelta en la polémica en la antesala del Mundial 2026, ya que podría ser sancionada por la FIFA por el uso de insignias en las que rindieron homenaje a los niños fallecidos en las escuelas por los ataques de Estados Unidos.
Los jugadores llevaban pines dorados con el número “168” en sus trajes al bajar del avión en Tijuana, México. El mismo corresponde a la cantidad de personas fallecidas, la mayoría niños, producto de un ataque del 28 de febrero a una escuela en Minab.
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Desde estrellas mundiales a debutantes, las selecciones contienen una diversidad y una representación mundial sin precedentes. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa harán historia con su participación en una sexta edición de la Copa Mundial.
Alanis Morissette interpretará el himno nacional de Canadá, junto con Aleksandar Gajić, quien interpretará el himno nacional de Bosnia y Herzegovina. Will Arnett, embajador de la Copa Mundial de la FIFA 2026, participará en la ceremonia previa al partido.
Copa Mundial 2026: Aficionados y jugadores serán protagonistas de las ceremonias prepartidosDeportes10/06/2026
Todos los asistentes disfrutarán de una experiencia inmersiva gracias a la incorporación de banderas nacionales y elementos visuales. Durante la presentación de equipos y los himnos, titulares y suplentes se situarán alrededor del círculo central y compartirán un momento emocionante.
Alejandro Fernández cantará el himno nacional de México, junto a Tyla, quien cantará el himno nacional de Sudáfrica. Ryan Castro se unirá a J Balvin en el escenario mundial en una actuación especial.
Entre los artistas confirmados se encuentran Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Dan + Shay cantarán el himno nacional de Estados Unidos, junto con Purahei Soul, que cantará el himno nacional de Paraguay.
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