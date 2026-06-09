La selección de Irán podría ser sancionada por la FIFA por utilizar un pin con referencias políticas

El seleccionado aterrizó en Tijuana, México, y en la vestimenta de cada jugador y miembro del cuerpo técnico tenían un prendedor con el número “168”. Esa cifra se refiere a la cantidad de niños que murieron en el primer ataque cuando comenzó la guerra con Estados Unidos. Ante esta situación, el ente del fútbol analizará los pasos a seguir y si tomará medidas.
Deportes09/06/2026

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La Selección de Irán quedó envuelta en la polémica en la antesala del Mundial 2026, ya que podría ser sancionada por la FIFA por el uso de insignias en las que rindieron homenaje a los niños fallecidos en las escuelas por los ataques de Estados Unidos.

Los jugadores llevaban pines dorados con el número “168” en sus trajes al bajar del avión en Tijuana, México. El mismo corresponde a la cantidad de personas fallecidas, la mayoría niños, producto de un ataque del 28 de febrero a una escuela en Minab.

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