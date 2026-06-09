Facundo Tello será el árbitro principal en Canadá-Bosnia y Herzegovina

FIFA dio a conocer este lunes las ternas arbitrales para los primeros cuatro partidos de entre los 104 que le darán forma a la 23° Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Entre los protagonistas en el campo de juego estará Facundo Tello, que será el referí principal en Canadá-Bosnia y Herzegovina.

El bahiense 44 años, que ya estuvo presente en Qatar 2022, vuelve a representar al fútbol argentino en la gran cita de selecciones. Tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el duelo inaugural entre los "Canucks" y los balcánicos a jugarse este viernes 12 de junio a las 16 horas (hora argentina) en el BMO Field de Toronto.

Tello no será el único rioplatense en el cotejo, ya que Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade se desempeñarán como asistente 1 y 2 respectivamente en el reducto canadiense. Del mismo modo, Hernán Mastrángelo estará al frente del VAR.