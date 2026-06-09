Con Messi desde el comienzo, Scaloni mostró pistas del equipo para enfrentar a Islandia

Lionel Scaloni comenzó a despejar algunas incógnitas de cara al amistoso frente a Islandia, el último examen antes del estreno en el Mundial 2026 ante Argelia.

Durante la práctica, el entrenador albiceleste paró un equipo que tuvo como principal novedad la presencia de Lionel Messi entre los titulares, una señal que alimenta la ilusión de verlo sumar una importante cantidad de minutos antes del inicio de la Copa del Mundo.

Asimismo Gonzalo Montiel fue exigido durante toda la práctica para ver si estaba recuperado totalmente de su desgarro en el cuádriceps izquierdo, y el lateral derecho respondió de forma satisfactoria y terminó dándole una señal al cuerpo técnico que está para integrar la lista y ser opción durante el Mundial.

La formación ensayada estuvo integrada por Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. Más allá de que Scaloni no confirmó el once, el ensayo dejó en claro cuál es la base que tiene en mente para afrontar el compromiso de este martes.