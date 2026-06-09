Incendio forestal en Cafayate: refuerzan el operativo y esperan un avión hidrante

Distintas áreas operativas de la Secretaría de Seguridad, trabajan de manera articulada con el cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad de Cafayate para controlar los incendios forestales que afectan a bosques nativos aledaños a la ruta nacional 68.

En ese marco, arribaron a la zona afectada dos equipos pertenecientes a la Brigada Forestal, a cargo del subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez y del director de Operaciones, Matías Garrone, que realizaron trabajos de contención con herramientas de mano, bombeo de agua y sofocación mediante uso de mochilas en distintos sectores cercanos al aeródromo local, zona de paneles solares y del barrio Pueblo Nuevo.

Al lugar llegaron tres móviles, con 12 brigadistas más un camión hidrante de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y una dotación de Bomberos Voluntarios de Santa María de Catamarca.

La primera respuesta ante la emergencia forestal estuvo a cargo del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cafayate a cargo del jefe Gabriel Domingo quienes destinaron la totalidad de los recursos logísticos, humanos y el aporte de un dron térmico para el seguimiento del comportamiento de los focos ígneos a raíz de las condiciones meteorológicas que favorecieron su avance.

En la cobertura de seguridad, se desplegó a personal que depende del Distrito de Prevención 6 con acciones preventivas en distintos puntos de la localidad.

Las labores se desarrollan en una zona de difícil acceso, por lo que se espera en las próximas horas contar con el apoyo de un avión hidrante enviado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Finalmente, se realizan relevamientos permanentes a cargo del personal de Defensa Civil, con el aporte de los equipos de Bomberos Voluntarios y de la Policía para el monitoreo general del incendio.