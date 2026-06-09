China volvió a comprar oro y reactivó la demanda mundial de los bancos centrales

Mientras tanto, el Banco Central de Uzbekistán vendió 1 tonelada, aunque en lo que va del año sigue siendo un comprador neto (24 toneladas) y ocupa el segundo lugar después de Polonia. Las reservas de Uzbekistán representan el 88% de sus reservas totales, es decir, alrededor de 414 toneladas.

Por su parte, el Banco Nacional Checo mantuvo compras netas modestas pero constantes de 2 toneladas elevando sus reservas de oro a 79 toneladas, lo que representa el 6% de sus reservas totales. Con lo hecho en abril encadena su 38° consecutivo de compras netas.



Cabe recordar que en los sondeos realizados un año atrás, los bancos centrales mantuvieron expectativas favorables sobre el oro: el 95 % de los encuestados indicó que las reservas mundiales de oro de los bancos centrales aumentarían en los próximos 12 meses, en comparación con el 81% de los encuestados que indicaron lo mismo en 2024. En esos últimos sondeos de mediados de 2025, el 43% de los encuestados dijo que creía que sus propias reservas de oro también aumentarán durante el mismo período en 2025, en comparación con el 29% de los encuestados en 2024.

Con las compras netas de abril se recupera el activismo de la banca central mundial luego de haber mantenido una sostenida tendencia desde enero del año pasado que se vio interrumpida en dos ocasiones, en enero y marzo de este año, por lo que habría que esperar cómo sigue evolucionando en los próximos meses para aventurar si se mantiene la tendencia positiva o simplemente fueron compras aisladas. Lo cierto es que, en los últimos meses y años, varios bancos centrales de Asia, África y de América Latina manifestaron intenciones de reanudar las compras de oro para sus reservas internacionales. Incluso, en varios casos sus gobiernos ya autorizaron programas de compras de oro.