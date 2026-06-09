Cuando muchos creían que ya estaba todo perdido y el oro había salido del menú de inversiones globales, China volvió al ruedo en abril pasado acompañado por otros bancos centrales reanudando así las compras netas del metal precioso por 19 toneladas.
China volvió a comprar oro y reactivó la demanda mundial de los bancos centrales
Según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Consejo Mundial del oro (CMO) y de los propios bancos centrales, Polonia fue el principal comprador del mes mientras que China intensificó su ritmo de compras al mayor nivel desde diciembre de 2024. Por otro lado, la República Checa muestra una consistencia similar en sus compras mientras que Rusia continúa su racha de ventas.
De acuerdo con los registros de compras y ventas reportadas en abril lo más destacable pasó por:
- El Banco Nacional de Polonia impulsó gran parte de la actividad compradora al adquirir 14 toneladas. Esto eleva las compras de oro de Polonia en lo que va del año a 45 toneladas, acumulando así reservas de oro por 595 toneladas, lo que representa aproximadamente el 30% de sus reservas totales.
- El Banco Popular de China incrementó sus reservas de oro en 8 toneladas durante el mes, el nivel más alto desde fines del 2024, y ahora las reservas oficiales de oro suman 2.322 toneladas lo que representan el 9% del total. China ha estado comprando oro de forma constante durante los últimos 18 meses consecutivos.
Por su parte, el Banco Nacional Checo mantuvo compras netas modestas pero constantes de 2 toneladas elevando sus reservas de oro a 79 toneladas, lo que representa el 6% de sus reservas totales. Con lo hecho en abril encadena su 38° consecutivo de compras netas.
Mientras tanto, el Banco Central de Uzbekistán vendió 1 tonelada, aunque en lo que va del año sigue siendo un comprador neto (24 toneladas) y ocupa el segundo lugar después de Polonia. Las reservas de Uzbekistán representan el 88% de sus reservas totales, es decir, alrededor de 414 toneladas.
- El Banco Central de Rusia continuó su reciente racha de ventas netas por cuarto mes consecutivo, registrando ventas netas de 6 toneladas en abril. En lo que va del año acumula ventas netas por 22 toneladas.
- El Banco Central de la República de Turquía, que fue el principal vendedor de marzo, informó reservas de oro prácticamente estables en abril. Los datos semanales muestran que los swaps de oro/dólar a corto plazo vencieron en abril, quedando pendientes únicamente los swaps de oro/dólar a largo plazo (de 1 a 3 meses.
- Queda claro que los bancos centrales de Europa del Este y Asia siguen dominando las compras de oro con un volumen constante. En los últimos 36 meses, ambas regiones han comprado, en promedio, 12 toneladas y 11 toneladas mensuales, respectivamente. La actividad de los bancos centrales a nivel mundial muestra compras netas promedio de 29 toneladas durante el mismo período.
Cabe recordar que en los sondeos realizados un año atrás, los bancos centrales mantuvieron expectativas favorables sobre el oro: el 95 % de los encuestados indicó que las reservas mundiales de oro de los bancos centrales aumentarían en los próximos 12 meses, en comparación con el 81% de los encuestados que indicaron lo mismo en 2024. En esos últimos sondeos de mediados de 2025, el 43% de los encuestados dijo que creía que sus propias reservas de oro también aumentarán durante el mismo período en 2025, en comparación con el 29% de los encuestados en 2024.
Con las compras netas de abril se recupera el activismo de la banca central mundial luego de haber mantenido una sostenida tendencia desde enero del año pasado que se vio interrumpida en dos ocasiones, en enero y marzo de este año, por lo que habría que esperar cómo sigue evolucionando en los próximos meses para aventurar si se mantiene la tendencia positiva o simplemente fueron compras aisladas. Lo cierto es que, en los últimos meses y años, varios bancos centrales de Asia, África y de América Latina manifestaron intenciones de reanudar las compras de oro para sus reservas internacionales. Incluso, en varios casos sus gobiernos ya autorizaron programas de compras de oro.