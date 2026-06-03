La producción automotriz sufrió una caída de 21,5% anual en mayo

De esta manera, el sector acumuló entre enero y mayo una producción de 167.629 vehículos, cifra que se ubicó 19,3% por debajo del volumen registrado en igual período de 2025.

A pesar de la fuerte contracción frente al año pasado, la actividad logró mantenerse prácticamente estable en la comparación mensual, con una mejora de apenas 0,6% respecto de abril.

Las exportaciones mostraron un desempeño algo más estable que la producción, aunque también permanecieron en terreno negativo. Durante mayo se enviaron al exterior 25.237 unidades, lo que implicó una baja de 6,1% frente a abril y una caída de 4,2% interanual.

En los primeros cinco meses del año, las terminales exportaron 104.520 vehículos, un volumen que resultó 2,2% inferior al registrado en el mismo período de 2025, cuando se habían exportado 106.894 unidades.

"Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones", señaló el presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano.

Ventas a concesionarios: fuerte derrumbe de casi 40%

Las ventas mayoristas tampoco lograron mostrar una recuperación significativa. En mayo, las terminales entregaron a la red de concesionarios 35.979 unidades, prácticamente el mismo nivel que en abril.

Sin embargo, en la comparación interanual el retroceso fue contundente: las entregas se ubicaron 39% por debajo de las 58.952 unidades comercializadas en mayo de 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas mayoristas totalizaron 184.033 vehículos, lo que representó una caída de 23,1% frente al mismo período del año anterior.

El reclamo por impuestos provinciales y municipales

Al analizar la situación del sector, Pérez Graziano destacó la reciente decisión del Gobierno nacional de avanzar con una reducción gradual de los derechos de exportación, aunque advirtió que todavía quedan pendientes reformas para mejorar la competitividad.

"Es un paso clave, ahora necesitamos el acompañamiento de provincias y municipios. Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio", afirmó el titular de ADEFA.

Con una producción que acumula una caída cercana al 20% en lo que va del año y ventas internas aún muy debilitadas, la industria automotriz continúa atravesando un proceso de ajuste marcado por la renovación de modelos, la adaptación de plantas y la búsqueda de mayor competitividad para sostener su perfil exportador.

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