Estados Unidos sancionó a la principal plataforma de criptomonedas de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones contra cuatro plataformas iraníes de intercambio de activos digitales, entre ellas Nobitex, la mayor bolsa de intercambio de criptomonedas del país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las últimas sanciones forman parte del esfuerzo de la Administración Trump para “impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear” atacando los activos financieros de Teherán, reportó la cadena CBS News y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Según el Tesoro, en 2025 Nobitex representó más del 50% de todas las entradas de activos digitales iraníes, incluidos los pagos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Las otras tres plataformas de intercambio sancionadas fueron Wallex, Bitpin y Ramzinex.

“Nobitex también ayudó al Banco Central de Irán a acceder a cientos de millones de dólares en monedas estables utilizadas para mantener el valor en caída del rial iraní, al tiempo que permitía que los implicados en el régimen accedieran a los intercambios internacionales de activos digitales y evadieran sanciones en múltiples jurisdicciones”, dijo el Departamento en un comunicado de prensa citado por CNN.

“Tras el inicio de las operaciones de combate de EE. UU. en Irán, Nobitex desempeñó un papel en la protección y transferencia de activos y fondos fuera de Irán para proteger la riqueza del régimen a pesar de los cortes de Internet”, agregó.