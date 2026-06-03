Designaron a los defensores que participarán de las audiencias públicas de EDESA y COSAYSA

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) oficializó la designación de los representantes que actuarán como Defensores de los Usuarios y Defensores de la Competencia en las próximas audiencias públicas convocadas para analizar distintos aspectos de los servicios de energía eléctrica y agua potable en la provincia.

A través de las resoluciones Nº 906/2026 y Nº 909/2026, publicadas en el Boletín Oficial, el organismo avanzó con los preparativos para las audiencias públicas de EDESA y COSAYSA, previstas para el mes de junio.

En el caso de la audiencia de EDESA, convocada para el 11 de junio, fue designado como Defensor de los Usuarios el actual Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, mientras que el cargo de Defensor de la Competencia será ejercido por Juan José Raffaghello, director del Instituto de Derecho de los Consumidores del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.

Durante esa audiencia se debatirán temas vinculados al impacto de las actualizaciones tarifarias, las modificaciones en la atención comercial, las conexiones irregulares y su incidencia en la tarifa, la inclusión de tributos municipales en las facturas y la fiscalización de ESED S.A.

Por otra parte, para la audiencia pública de COSAYSA, programada para el 12 de junio, el ENRESP designó como Defensora de los Usuarios a la abogada María Natalia Sánchez, presidenta del Comité de Defensa del Consumidor Salta (CODELCO), y como Defensor de la Competencia al ingeniero Martín Alejandro Iribarnegaray, investigador independiente del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO).

En esta instancia se abordarán cuestiones relacionadas con el impacto económico de las actualizaciones tarifarias del servicio de agua, la fórmula de cálculo para usuarios no medidos y el programa de micromedición.

Además, el organismo informó que los interesados en consultar los expedientes de ambas audiencias deberán solicitar las vistas mediante un formulario disponible en el sitio web oficial del ENRESP.