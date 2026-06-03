La Asesoría General de Incapaces reorganiza su funcionamiento para agilizar causas judiciales

La Asesoría General de Incapaces de Salta dispuso una reorganización interna que permitirá a los secretarios letrados representar a los magistrados del Ministerio Público Pupilar en determinados actos procesales cuando estos no puedan asistir por superposición de audiencias u otras circunstancias justificadas.

La medida fue establecida mediante la Resolución Nº 435, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y responde a los cambios introducidos por la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia, que incorporó un modelo basado en la oralidad, la inmediación y nuevas modalidades de desarrollo de los procesos judiciales.

Según se detalla en la resolución, el objetivo es optimizar el funcionamiento del organismo, evitar demoras en la tramitación de las causas y garantizar una intervención eficiente en la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas con padecimientos mentales.

La normativa establece que los secretarios letrados podrán asistir a audiencias y otros actos procesales bajo autorización, instrucciones y responsabilidad del magistrado titular de cada dependencia, en el marco del principio de delegación funcional.

Desde el organismo señalaron que la medida busca evitar perjuicios derivados de la superposición de audiencias y asegurar una respuesta judicial en plazos razonables para sectores considerados especialmente vulnerables.

No obstante, la resolución fija límites a esta delegación. Los secretarios letrados no podrán intervenir en debates del fuero penal ni reemplazar a los Asesores de Incapaces en procesos del fuero de Personas y Familia cuando estos actúen de manera principal. Tampoco podrán participar en procesos de control de legalidad, guarda preadoptiva ni juicios de adopción.